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  • Коэффициенты букмекеров на матч: Франция – Сенегал 16 июня 2026 года

Коэффициенты букмекеров на матч: Франция – Сенегал 16 июня 2026 года

16 июня, 10:54

Матч первого тура чемпионата мира по футболу между сборной Франции и сборной Сенегала состоится 16 июня 2026 года. Встреча пройдет в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф-стэдиум», начало – в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Форма команд

Франция

Сборная Франции провела 10 последних матчей: 8 побед, 1 ничья и 1 поражение. Команда забила 25 голов (2.5 за игру) и пропустила 9 (0.9 за игру). В 90% матчей проходил тотал больше 2.5, а вариант «обе забьют» сыграл в 70% встреч.

В последних матчах французы обыграли Северную Ирландию (3:1), Колумбию (3:1), Бразилию (2:1), Азербайджан (3:1 и 3:0), Украину (4:0), Исландию (2:1) и сыграли вничью с Исландией (2:2). Единственное поражение на этом отрезке команда потерпела от Кот-д'Ивуара (1:2). Франция демонстрирует мощный атакующий футбол и стабильно создает большое количество моментов.

Сенегал

Сборная Сенегала провела 10 последних матчей: 7 побед, 2 ничьи и 1 поражение. Команда забила 19 голов (1.9 за игру) и пропустила всего 6 (0.6 за игру). В 60% матчей сенегальцы сохранили свои ворота «сухими», а тотал больше 2.5 проходил в половине встреч.

В последних играх Сенегал сыграл вничью с Саудовской Аравией (0:0) и ДР Конго (1:1), обыграл Гамбию (3:1), Перу (2:0), Египет (1:0), Мали (1:0), Судан (3:1), Бенин (3:0) и Ботсвану (3:0). Единственное поражение за рассматриваемый период пришлось на матч против США (2:3). Команда выглядит очень организованно и надежно действует в обороне.

Статистика и игровой баланс

По результативности преимущество остается за Францией: 25 забитых мячей против 19 у Сенегала (2.5 против 1.9 за игру). Французы также заметно превосходят соперника по количеству ударов (19.4 против 13.6) и владению мячом (65.2% против 61.3%), что говорит о более выраженном контроле игры.

В то же время Сенегал выглядит надежнее в обороне. Африканская сборная пропускает в среднем всего 0.6 гола за матч против 0.9 у Франции и имеет вдвое больше сухих матчей – 60% против 30%.

Отдельно стоит отметить стиль команд. Франция участвует в очень результативных встречах: тотал больше 2.5 проходил в 90% ее матчей. Сенегал действует гораздо прагматичнее и чаще делает ставку на организованную оборону и компактность.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики «Фонбет» и «Бетсити» считают Францию фаворитом встречи благодаря более высокому классу исполнителей и мощному атакующему потенциалу. Однако Сенегал подходит к турниру в отличной форме и способен создать серьезные проблемы любому сопернику.

Рынок

Бетсити

Фонбет

Победа Франции

1.48

1.47

Ничья

4.40

4.40

Победа Сенегала

7.20

7.20

Двойной шанс: Франция не проиграет

1.10

1.09

Двойной шанс: Сенегал не проиграет

2.70

2.70

Тотал меньше 2.5

1.85

1.87

Тотал больше 2.5

1.97

1.97

Фора Франции (–1)

1.79

1.75

(Коэффициенты действительны на момент публикации.)

Кратко о главных рынках

Исход матча

Франция выглядит фаворитом благодаря более мощной атаке, высокому проценту побед и способности создавать большое количество голевых моментов. Однако Сенегал находится в отличной форме и обладает одной из самых надежных оборон среди участников турнира.

Тоталы

Статистика указывает на интересное противостояние. Франция регулярно играет результативные матчи, тогда как Сенегал часто снижает темп игры и делает ставку на дисциплину. Базовым сценарием выглядит диапазон от 2 до 3 голов за матч.

Форы

Сенегал редко проигрывает крупно и хорошо организован без мяча. Франция имеет преимущество по классу и атакующему потенциалу, но легкой победы ожидать не стоит. Наиболее вероятным сценарием выглядит победа Франции с разницей в один мяч либо упорная игра с интригой до последних минут.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Сенегал Франция
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