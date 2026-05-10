РПЛ. «Локомотив» победил «Балтику» (1:0), играя с 12-й минуты в большинстве

«Локомотив» с минимальным счетом обыграл «Балтику» в 29-м туре РПЛ. Единственный гол на четвертой минуте встречи забил Александр Руденко.

Команда из Калининграда играла с 12-й минуты в меньшинстве – красную карточку получил Кевин Андраде.

«Локо» набрал 53 очка и закрепился на третьем месте в турнирной таблице.

«Балтика» с 46 очками располагается на пятой позиции.