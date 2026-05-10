РПЛ. «Локомотив» победил «Балтику» (1:0), играя с 12-й минуты в большинстве

«Локомотив» с минимальным счетом обыграл «Балтику» в 29-м туре РПЛ. Единственный гол на четвертой минуте встречи забил Александр Руденко.
Команда из Калининграда играла с 12-й минуты в меньшинстве – красную карточку получил Кевин Андраде.
«Локо» набрал 53 очка и закрепился на третьем месте в турнирной таблице.
«Балтика» с 46 очками располагается на пятой позиции.
Россия. Премьер-лига. 29 тур
Локомотив - Балтика - 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - А. Руденко, 4.
Удаления: нет - К. Андраде, 12.
Незабитые пенальти: нет - И. Петров, 66.
Источник: «Бомбардир»