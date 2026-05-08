Алексей Миллер назвал лучший матч в истории РПЛ

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер ответил, какой матч считает лучшим в истории российской Премьер-лиги.

Он назвал игру «Краснодар» – «Зенит» в апреле 2019 года.

7 лет назад сине-бело-голубые выиграли на выезде со счетом 3:2.

Артем Дзюба тогда оформил дубль, в том числе забил победный гол на 95-й минуте.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию того матча.

«Конечно, абсолютно справедливо этот матч считается до сих пор лучшим матчем в истории РПЛ», – сказал Миллер.