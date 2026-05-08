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Талалаев раскрыл клуб РПЛ, за который болеет

8 мая, 15:09
7

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, какой клуб РПЛ ему симпатичен.

В эфире «Матч ТВ» Талалаев заявил, что болеет за «Краснодар» и будет его поддерживать в суперфинале FONBET Кубка России против «Спартака». При этом в 2000-х Талалаев работал в стане красно-белых.

  • Кубковый суперфинал состоится 24 мая в «Лужниках». Стадион принимает главный кубковый матч с 2022 года.
  • «Спартак» не брал кубковый трофей с 2022 года. Тогда в финале красно-белые под руководством Паоло Ваноли победили «Динамо» со счетом 2:1.
  • «Краснодар» дважды играл в финале Кубка, но оба раза уступил в серии пенальти – «Ростову» в 2014 году и ЦСКА в 2023 году.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Балтика Краснодар Талалаев Андрей
Комментарии (7)
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FFR
1778242818
Продажный Талалай, если ты работал в стане красно-белых, то как можно болеть против них???
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andrei-sarap-yandex
1778247165
СУДЬИ ПОМОГУТ КРАСНОДАРУ как в прошлом году...ПОЗОР РФС + СУДЬИ....
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evgevg13
1778247359
А Талалаев про этот перл Бомбы знает?
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Volrad777
1778256403
Абсолютно прав всем надоела гегемония зенита
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СПОРТ 21 века
1778313817
Андрей Викторович чувствует, где временами (подчеркнём это, ведь и у быков тоже рыльце в пушку) можно увидеть спорт, но всё равно озвучил эти мысли скорее для красного словца. На самом деле, этот человек целиком и полностью только за одну команду, и в эфире федерального канала он не дал этому никому усомниться...
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