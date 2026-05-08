Талалаев раскрыл клуб РПЛ, за который болеет

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, какой клуб РПЛ ему симпатичен.
В эфире «Матч ТВ» Талалаев заявил, что болеет за «Краснодар» и будет его поддерживать в суперфинале FONBET Кубка России против «Спартака». При этом в 2000-х Талалаев работал в стане красно-белых.
- Кубковый суперфинал состоится 24 мая в «Лужниках». Стадион принимает главный кубковый матч с 2022 года.
- «Спартак» не брал кубковый трофей с 2022 года. Тогда в финале красно-белые под руководством Паоло Ваноли победили «Динамо» со счетом 2:1.
- «Краснодар» дважды играл в финале Кубка, но оба раза уступил в серии пенальти – «Ростову» в 2014 году и ЦСКА в 2023 году.
Источник: «Бомбардир»