Талалаев раскрыл клуб РПЛ, за который болеет

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, какой клуб РПЛ ему симпатичен.

В эфире «Матч ТВ» Талалаев заявил, что болеет за «Краснодар» и будет его поддерживать в суперфинале FONBET Кубка России против «Спартака». При этом в 2000-х Талалаев работал в стане красно-белых.