Черчесов призвал отказаться от ВАР

2 декабря, 12:24
13

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о системе ВАР.

«Я бы убрал ВАР и жил со всеми судейскими ошибками, как было раньше. Ошибок меньше не стало, но раздражаешься больше: по два глаза у главного, боковых, четвeртого помощника. Это уже восемь глаз, плюс ещe на ВАР сидят люди.

Его можно смотреть 50 раз, но мы всe равно иногда не можем понять, что где творится. Это не критика, а пожелание, чтобы чуть-чуть улучшить», – сказал Черчесов.

  • Система ВАР впервые тестировалась в чемпионате Нидерландов в сезоне-2012/13.
  • В российских футбольных турнирах она появилась в 2019 году.

Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Ахмат Черчесов Станислав
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
шахта Заполярная
1764668071
Кто оплачивает, тому вар и варит
Ответить
Plyash
1764668572
Впервые за последние лет десять согласен со Стасом . В гейропе ВАР живёхонько разгребает создавшуюся ситуацию без проблем , у нас всё по Черномырдину -- "ну надо же , никогда такого не было , и вот на тебе -- опять ." На полчаса и с ошибками . На пользу клубу , которому судья благоволит . Виновных нет .
Ответить
ScarlettOgusania
1764669112
кто же в ЭСК в "здравом уме" отменит такую кормушку (после вью Каманцева)..?
Ответить
Интерес
1764669488
Чем больше возможностей детализации, тем больше возможности усложнить систему и соблазн дополнить очевидное нарушение( или его отсутствие) дополнительными условиями, типа "недостаточный контакт", "не повлияло..." и т.д.
Ответить
Юбиляр
1764669736
Думаю, что скоро судью на ВАР заменит ИИ и будет всем счастье! Гыгыгы
Ответить
Правдоруб100
1764679197
Время неумолимо бежит вперёд и прогресс тоже. ВАР оно, конечно хорошо, но хоть с ним, хоть без него в футболе нужно менять правила, причём кардинально и много пунктов. С алогичными необоснованными правилами прошлого века матчи уже смотреть невозможно!!!!
Ответить
k611
1764680053
Если на ВАР будут сидеть нормальные судьи, пусть будет.
Ответить
...уефан
1764680276
...ну-да, скоро сканировать мозг игрока нарушившего правила начнут, с умыслом и преднамеренно ли он нарушил правила или он всего лишь жертва обстоятельств и его спровоцировали на нарушение)...
Ответить
