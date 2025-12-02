Черчесов призвал отказаться от ВАР

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о системе ВАР.

«Я бы убрал ВАР и жил со всеми судейскими ошибками, как было раньше. Ошибок меньше не стало, но раздражаешься больше: по два глаза у главного, боковых, четвeртого помощника. Это уже восемь глаз, плюс ещe на ВАР сидят люди.

Его можно смотреть 50 раз, но мы всe равно иногда не можем понять, что где творится. Это не критика, а пожелание, чтобы чуть-чуть улучшить», – сказал Черчесов.