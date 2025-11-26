«Спартак» в гостевом матче обыграл «Локомотив» в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, итоговый счет 3:2.

На 24-й минуте Алексей Батраков открыл счет ударом со штрафного.

Еще до перерыва Угальде сравнял, добив мяч в ворота головой после отскока от штанги.

Во втором тайме Маркиньос вывел свою команду вперед, замкнув передачу Фернандеша.

Солари отличился после паса Денисова.

Окончательный счет установил Комличенко, реализовав пенальти.

