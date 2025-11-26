«Спартак» в гостевом матче обыграл «Локомотив» в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, итоговый счет 3:2.
На 24-й минуте Алексей Батраков открыл счет ударом со штрафного.
Еще до перерыва Угальде сравнял, добив мяч в ворота головой после отскока от штанги.
Во втором тайме Маркиньос вывел свою команду вперед, замкнув передачу Фернандеша.
Солари отличился после паса Денисова.
Окончательный счет установил Комличенко, реализовав пенальти.
С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!
Источник: «Бомбардир»