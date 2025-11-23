Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мостовой сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Краснодар»

Сегодня, 19:15
2

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».

«Матч будет непростым для обеих команд, так как игры после паузы всегда непредсказуемы. Но для меня фаворит этой встречи – «Краснодар». Они научились играть на результат, плюс вернулся в состав Кордоба. Я вообще считаю, что он в одиночку способен решать исход матчей. Защите «Локомотива» будет очень непросто против него», – сказал Мостовой.

Еще по теме:
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Краснодар»: 23 ноября 4
Где смотреть матч «Локомотив» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 23 ноября 2025
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1763915507
Думаю Краснодар выиграет
Ответить
Главные новости
СпецпроектСможете определить игрока РПЛ по его партнeрам? Пройдите тест от «Бомбардира»
12
Экс-игрок «Спартака» предрек возможную катастрофу в клубе
22:00
1
РПЛ. «Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью – 1:1
21:46
17
Аленичев прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА
21:30
1
АПЛ. «Арсенал» победил в дерби «Тоттенхэм» (4:1) благодаря хет-трик Эзе
21:23
1
Игрок «Динамо» – о Карпине: «Когда так много правил, некоторым может быть некомфортно»
20:50
В «Динамо» высказались о возможном назначении Черчесова
20:14
2
Пивоваров раскрыл подробности ухода Карпина из «Динамо»
20:01
1
ФотоМолодой игрок «Спартака» побил 25-летний рекорд Ширко
19:51
3
Реакция Федуна на победу «Спартака» в дерби
19:44
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
21:46
Игрок «Динамо» – о Карпине: «Когда так много правил, некоторым может быть некомфортно»
20:50
Тюкавин рассказал о положительных изменениях в «Динамо» после ухода Карпина
20:37
2
Гусев прокомментировал 3:0 «Динамо» с махачкалинцами
20:27
В «Динамо» высказались о возможном назначении Черчесова
20:14
2
Пивоваров раскрыл подробности ухода Карпина из «Динамо»
20:01
1
ФотоМолодой игрок «Спартака» побил 25-летний рекорд Ширко
19:51
3
Реакция Федуна на победу «Спартака» в дерби
19:44
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Динамо» Махачкала голы и лучшие моменты (Видео)
19:26
РПЛ. Московское «Динамо» разгромило махачкалинское в первом матче без Карпина
19:25
12
Мостовой сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Краснодар»
19:15
2
«Профессионал, чемпион»: Шунин назвал идеального тренера для «Динамо»
19:10
1
Реакция Акинфеева на страшную болезнь Алдонина
19:00
Смородская раскритиковала «Спартак» за выбор тренеров: «Просто ужас»
18:50
4
ВидеоТюкавин забил пяткой
18:40
3
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Краснодар»: 23 ноября
18:36
5
Шпилевский высказался о поражении «Пари НН» от «Зенита»
18:30
ВидеоФутболист «Пари НН» исполнил необычный финт в матче с «Зенитом»
18:18
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Пари НН»
18:06
4
ВидеоЗадержан болельщик ЦСКА, избитый фанатами «Спартака»
17:57
22
Глушенков одним словом описал игру «Зенита» против «Пари НН»
17:49
12
Гусев объяснил отсутствие Осипенко в составе «Динамо»
17:41
5
У Соболева 0+0 в 8 последних матчах за «Зенит»
17:33
12
Ву раскрыл, как Станкович попрощался с игроками «Спартака»
17:25
4
ВидеоОбзор матча «Пари НН» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
17:12
РПЛ. «Зенит» вышел в лидеры, обыграв на выезде «Пари НН» (2:0)
17:11
36
ВидеоНовые подробности драки между болельщиками «Спартака» и ЦСКА
16:58
13
Альба объяснил поражение «Ростова» от «Крыльев»
16:46
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 