Мостовой сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Краснодар»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».

«Матч будет непростым для обеих команд, так как игры после паузы всегда непредсказуемы. Но для меня фаворит этой встречи – «Краснодар». Они научились играть на результат, плюс вернулся в состав Кордоба. Я вообще считаю, что он в одиночку способен решать исход матчей. Защите «Локомотива» будет очень непросто против него», – сказал Мостовой.