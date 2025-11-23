Мостовой сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Краснодар»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».
«Матч будет непростым для обеих команд, так как игры после паузы всегда непредсказуемы. Но для меня фаворит этой встречи – «Краснодар». Они научились играть на результат, плюс вернулся в состав Кордоба. Я вообще считаю, что он в одиночку способен решать исход матчей. Защите «Локомотива» будет очень непросто против него», – сказал Мостовой.
- Матч «Локо» – «Краснодар» начнется сегодня в 19:45 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: «РБ Спорт»