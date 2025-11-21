Самая сексуальная спортивная ведущая России едко прокомментировала признание Мостового «Джентльменом года»

Зухра Уразбахтина, российская спортивная ведущая, отреагировала на присуждение Андрею Мостовому награды «Джентльмен года».

Зенитовец опередил вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева и форварда «Динамо Мх» Гамида Агаларова.

В мае во время матча легенд «Зенита» Андрей Мостовой пришел на вираж и заряжал оскорбительные кричалки в адрес «Спартака».

Полузащитник петербургской команды скандировал: «Я никогда не устану повторять: *** «Спартак», ***».

«Ребята.

Джентльмены теперь все, кто матом в комментах ругается. Я хочу вам выдать статуэтку.

Мостовой из «Зенита» после фразы «***, «Спартак», ***» признан «Джентльменом года», – написала Уразбахтина.