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  • Самая сексуальная спортивная ведущая России едко прокомментировала признание Мостового «Джентльменом года»

Самая сексуальная спортивная ведущая России едко прокомментировала признание Мостового «Джентльменом года»

21 ноября 2025, 08:15
18

Зухра Уразбахтина, российская спортивная ведущая, отреагировала на присуждение Андрею Мостовому награды «Джентльмен года».

  • Зенитовец опередил вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева и форварда «Динамо Мх» Гамида Агаларова.
  • В мае во время матча легенд «Зенита» Андрей Мостовой пришел на вираж и заряжал оскорбительные кричалки в адрес «Спартака».
  • Полузащитник петербургской команды скандировал: «Я никогда не устану повторять: *** «Спартак», ***».

«Ребята.

Джентльмены теперь все, кто матом в комментах ругается. Я хочу вам выдать статуэтку.

Мостовой из «Зенита» после фразы «***, «Спартак», ***» признан «Джентльменом года», – написала Уразбахтина.

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Источник: телеграм-канал Зухры Уразбахтиной
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей
Комментарии (18)
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nik55
1763702311
бо-жам все можно
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Иван Петров 1986
1763703439
Так он же о Спартаке сказал. О нем можно.
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позор
1763703941
ну и в чём он не прав? гы-гы!
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позор
1763704207
Итак, опытным путем мы выяснили, что в России больше влюбленных восьмиклассниц, чем болельщиков "Краснодара" и "Спартака" © кафешка знатно потроллила хрюканов)
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Foxitkuban
1763704375
Эй, малолетние фаперы из бомбарДЫРА! Перестаньте этого уродливого утконоса называть "самой сексуальной спортивной ведущей России". Особенно, при наличии Софьи Тартаковой, Маргариты Юргенсон, Марии Басс, Юлии Шараповой и т.д.
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АЛЕКС 58
1763705936
Быдло а не джентельмен
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...уефан
1763706981
..."***** Спартак,*****!" - кричал крашенный Андрейка, заводя толпу подростков, а у самого, как оказалось очкело не держит в экстриме...
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Alemann
1763709940
Вот уж воистину, сиськи есть - мозг не нужен. P.S. Свинорылым здесь корм не выдают, какого вас здесь столько?
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sochi-2013
1763718398
Опубликуйте пожалуйста рейтинг сексуальных ведущих. Хотя бы первых 5 мест. Обязательно с фото в бикини.
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