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Карпин хочет забрать Альбу из «Ростова»

11 ноября 2025, 13:27
12

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин признался, что хотел бы видеть в московской команде Джонатана Альбу.

  • Альба сейчас возглавляет «Ростов».
  • До этого испанский специалист был помощником Карпина.
  • Контракт Альбы с ростовским клубом истекает 15 декабря.

– Заканчивается контракт с «Ростовом» у Джонатана Альбы. Насколько вероятно, что вы его пригласите в тренерский штаб «Динамо»?

– Контракт у него заканчивается, но еще не закончился. Возможно, ему предложат продление. Поэтому будем смотреть по факту.

– Вы бы хотели его видеть в «Динамо»?

– Да, я его летом хотел в «Динамо» видеть. У меня была договоренность, что не только он, но и все помощники, остаются в «Ростове».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо Карпин Валерий Альба Джонатан
Комментарии (12)
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САДЫЧОК
1762858208
За какие заслуги она основная 0 трофейный? Смешной Карпин! Конечно, сейчас этот Карпин хочет забрать Альбу, потому что он тренер-а Карпин недотренер без тренерский знаний.Хочет, чтобы вместо него работали тренировали-а он будет пиариться на экранах! Гоните прочь этого мошенника, который более 10 лет не пойми за какие заслуги тренирует клубы Топ 10 и сборную!
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АЛЕКС 58
1762858772
А Онопку ?
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АЛЕКС 58
1762858888
А остальной ростов не хочет забрать* тем более что ростов выше на одну позицию
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andr45
1762859155
Решил окончательно и бесповоротно уничтожить «Ростов»(
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Cleaner
1762860289
Валера, научи играть тех, кто у тебя уже есть в команде. Не можешь - УВОЛЬНЯЙСЯ...(((
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Mirak92
1762860528
Сразу двух зайцев убить
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ilich55
1762861739
Видимо в Динамо с киномеханиками совсем туго........
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...уефан
1762866694
..."Аттракцион неслыханной наглости!"(с) /адаптация/...
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САДЫЧОК
1762867798
В сборной основная а в Динамо халтура. За такое высказывание Динамо нужно немедленно выгонять этого прохиндея!
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