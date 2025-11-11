Карпин хочет забрать Альбу из «Ростова»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин признался, что хотел бы видеть в московской команде Джонатана Альбу.

Альба сейчас возглавляет «Ростов».

До этого испанский специалист был помощником Карпина.

Контракт Альбы с ростовским клубом истекает 15 декабря.

– Заканчивается контракт с «Ростовом» у Джонатана Альбы. Насколько вероятно, что вы его пригласите в тренерский штаб «Динамо»?

– Контракт у него заканчивается, но еще не закончился. Возможно, ему предложат продление. Поэтому будем смотреть по факту.

– Вы бы хотели его видеть в «Динамо»?

– Да, я его летом хотел в «Динамо» видеть. У меня была договоренность, что не только он, но и все помощники, остаются в «Ростове».