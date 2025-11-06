Умярова впечатлил новичок «Спартака»: «Все увидели, какого высокого уровня футболист»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров оценил игру Жедсона Фернандеша.

– Наш летний новичок Жедсон. Какое впечатление он произвел на тебя как партнер по центральной линии?

– Это большой мастер и при этом просто прекрасный человек в плане общения, поведения в коллективе. Можно сказать, он начал с места в карьер, когда буквально через пару дней после подписания контракта сыграл в гостях против «Акрона». Конечно, в такой ситуации нужно время, чтобы почувствовать команду. Но через неделю он провел полный матч с «Локо», и все увидели, какого высокого уровня этот футболист. Играть с такими очень комфортно и легко.

– Порой звучат высказывания о том, что Жедсон в какой-то степени дублирует Барко.

– Вообще с этим не согласен. Понятно, их объединяет любовь к работе с мячом. Но Жедсон – это больше про быстрое развитие атак, а Барко чаще предпочитает «повозиться», найти лучший момент для передачи. В каждом из подходов есть свои плюсы в зависимости от ситуации. А такое разнообразие должно помогать команде.