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  • Умярова впечатлил новичок «Спартака»: «Все увидели, какого высокого уровня футболист»

Умярова впечатлил новичок «Спартака»: «Все увидели, какого высокого уровня футболист»

6 ноября 2025, 15:31
5

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров оценил игру Жедсона Фернандеша.

– Наш летний новичок Жедсон. Какое впечатление он произвел на тебя как партнер по центральной линии?

– Это большой мастер и при этом просто прекрасный человек в плане общения, поведения в коллективе. Можно сказать, он начал с места в карьер, когда буквально через пару дней после подписания контракта сыграл в гостях против «Акрона». Конечно, в такой ситуации нужно время, чтобы почувствовать команду. Но через неделю он провел полный матч с «Локо», и все увидели, какого высокого уровня этот футболист. Играть с такими очень комфортно и легко.

– Порой звучат высказывания о том, что Жедсон в какой-то степени дублирует Барко.

– Вообще с этим не согласен. Понятно, их объединяет любовь к работе с мячом. Но Жедсон – это больше про быстрое развитие атак, а Барко чаще предпочитает «повозиться», найти лучший момент для передачи. В каждом из подходов есть свои плюсы в зависимости от ситуации. А такое разнообразие должно помогать команде.

  • «Спартак» подписал Жедсона летом 2025 года за 20 миллионов евро.
  • Полузащитник провел 11 матчей в РПЛ, забив 4 гола и сделав 2 ассиста.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Умяров Наиль Фернандеш Жедсон
Комментарии (5)
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FWSPM
1762434138
топ трансфер безусловно лучший за последне время в лиге. особенно приятно что увели у гаспрема который денег зажимал и мутил мутные схемы вместо того что бы заплатить нормальную цену.
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алдан2014
1762435429
Барко часто передерживает. Нужно быстрее. С пасом...он явно не Алекс Мескини. И обоим далеко пока до Промеса. Тот мог в одиночку игру решить. Фернандеш Жедсон классный игрок,хотелось ,что б прибавил.
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SLADE2019
1762505295
И Барко большой игрок, и Жедсон, и сам Умяров, да только воз и ныне там. Пока что, лично я не вижу качественного улучшения спартаковской атаки. По тем бабкам, как не крутить, что выложили за Жедсона, выхлоп должен быть, если не сиюминутный, то максимально быстрым.
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