Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в котором сыграют «Зенит» и «Динамо». Игра состоится 5 ноября, начало встречи запланировано на 20:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Латышонок, Эракович, Вега, Горшков, Нино, Алип, Михайлов, Жерсон, Мостовой, Гонду, Соболев.

Главный тренер: Сергей Семак

«Динамо»: Лещук, Зайдензаль, Маричаль, Осипенко, Скопинцев, Кутицкий, Окишор, Бителло, Нгамале, Маухуб, Сергеев.

Главный тренер: Валерий Карпин

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!