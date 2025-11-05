Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в котором сыграют «Зенит» и «Динамо». Игра состоится 5 ноября, начало встречи запланировано на 20:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Зенит»: Латышонок, Эракович, Вега, Горшков, Нино, Алип, Михайлов, Жерсон, Мостовой, Гонду, Соболев.
Главный тренер: Сергей Семак
«Динамо»: Лещук, Зайдензаль, Маричаль, Осипенко, Скопинцев, Кутицкий, Окишор, Бителло, Нгамале, Маухуб, Сергеев.
Главный тренер: Валерий Карпин
Источник: «Бомбардир»