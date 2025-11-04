Ташуев сказал, чего не хватает ЦСКА: «Это большая проблема»

Российский тренер Сергей Ташуев проанализировал игру ЦСКА в сезоне-2025/26.

Армейцы набрали 30 очков в 14 турах РПЛ и занимают 2-е место в таблице лиги.

Летом команду возглавил Фабио Челестини, сменивший Марко Николича.

«ЦСКА – это прогнозируемая команда. Их игра поставлена в направлении быстрых ответных атак, потому что у них есть скоростные футболисты – Глебов, Круговой. Кисляк с Обляковым демонстрируют хорошее взаимодействие.

Но есть ограниченность в позиционной атаке – это большая проблема. Также им нужны более качественные нападающие.

Конкурентоспособная команда, с ними сложно играть, но нужно больше разнообразия в атакующих действиях.

Если у ЦСКА нет пространства впереди, то команда теряется», – сказал Ташуев.