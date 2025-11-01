Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Локо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по итогам матча 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:0).

Забили Педро и Андрей Мостовой.

«Зенит» отстает от 1-го места на очко.

Следующий соперник по РПЛ – «Крылья Советов».

– Тяжелая игра, счет был минимальный всю игру. В первом тайме мы играли хорошо, во втором подустали – и движение стало чуть хуже. При этом все отрабатывали моменты до конца.

Качество «Локомотива» – быстрые атаки, с этим мы справились. Больше опасности было от фланговых передач на Комличенко. Достойно сыграли в обороне и в атаке, поздравляю команду и болельщиков. Сложный матч, важно было победить.

– Почему первые замены были сделаны только на 75‑й минуте?

– Все доигрывали до конца, остроты у наших ворот было немного. В такую сложную игру входить непросто. Когда стало тяжело двигаться игрокам, мы освежили заменами. Нормально смотрелись и до замен, и после, что отрадно.