Талалаев прокомментировал ничью «Балтики» с «Пари НН»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подвел итоги матча с «Пари НН». Команды сыграли в 13-м туре РПЛ со счетом 0:0.

– На мой взгляд, исход справедлив. Когда команды меняют по 4–5 игроков, то ждать качественный футбол в плане сыгранности не приходится. Класс игроков мы сегодня видели. Восемь ударов – ноль в створ. Поэтому я говорю, что мои пацаны – работяги простецкие, вышли и поборолись. Если Коля Титков не забивает хороший момент, Хиль не забивает два, то чего ждать от молодых? Забей на девятой минуте Титков, думаю, все было бы иначе.

В конце соперник перешел на навал, я не очень люблю футбол именно такого качества. Это первая игра, где мои футболисты проиграли сопернику по проценту единоборств. Когда Лесовой сделал пять фолов и не получил карточку, а три моих футболиста получили желтую, то это посыл вперед.

Мы старались менять игроков. Но это не судья виноват в качестве футбола, а игроки. В тех условиях, что есть, это неплохой результат.

– Вы говорили, что «Пари НН» – самая главная команда по прогрессу. Что скажете сейчас?

– Давайте не говорить про ваших футболистов, а говорить про моих. Они у меня самые лучшие.

– Как вы оцениваете желтые карточки вашей команды в первом тайме?

– Я одним словом их оцениваю. Надеюсь, вы поймете – дорого. И мои футболисты увидят это.