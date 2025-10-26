Стали известны стартовые составы на матч 13 тура чемпионата России в котором сыграют «Зенит» и «Динамо». Игра состоится 26 октября, начало встречи запланировано на 17:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мостовой, Мантуан, Глушенков, Педро.

Главный тренер: Сергей Семак

«Динамо»: Расулов, Касерес, Осипенко, Маричаль, Фернандес, Рубенс Диас, Глебов, Бителло, Маухуб, Сергеев, Тюкавин.

Главный тренер: Валерий Карпин

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!