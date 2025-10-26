Введите ваш ник на сайте
  • Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 26 октября

Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 26 октября

Сегодня, 16:21
3

Стали известны стартовые составы на матч 13 тура чемпионата России в котором сыграют «Зенит» и «Динамо». Игра состоится 26 октября, начало встречи запланировано на 17:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мостовой, Мантуан, Глушенков, Педро.

Главный тренер: Сергей Семак

«Динамо»: Расулов, Касерес, Осипенко, Маричаль, Фернандес, Рубенс Диас, Глебов, Бителло, Маухуб, Сергеев, Тюкавин.

Главный тренер: Валерий Карпин

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит
Комментарии (4)
Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1761485682
Всего два бесчемоданных россиянина в старте, остальные леги на чемоданах
Ответить
ySS
1761485979
Серёжа не выставил ни одного напа, Валера, зачем-то, с первых минут Тюкавина... В последних играх результат делался в концовке, если забивали больше одного мяча...
Ответить
neim
1761486978
От этого Рубенса толку пока не больше, чем от отлучённых от основы динамовских игроков, таких как Лепский, Скопинцев, Майсторович ...
Ответить
