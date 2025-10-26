Известна степень серьезности травмы Дзюбы

Форвард «Акрона» получил травму в матче 13-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1). Его заменили на 62-й минуте.

«Было вязкое и тяжелое поле. В этой ситуации мы потеряли игроков, и Артем попросил замену, и Кузьмин, то же самое, почувствовал определенное мышечное напряжение в задней поверхности бедра. У них тоже игрок ушел именно из‑за этой проблемы.

Когда вязкое поле, нагрузка на заднюю поверхность бедра бывает приличной», – сказал Тедеев.