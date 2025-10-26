Игрок «Спартака» высказался об уходе Станковича из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев оценил результаты команды в этом сезоне и прокомментировал информацию об уходе Деяна Станковича.

Ранее сообщалось, что Станкович покинет пост главного тренера «Спартака». Его место займет Луис Гарсия.

Команда занимает 6 место в РПЛ после 12 туров.

– Как оценишь ситуацию в таблице?

– Пока никак. Мы явно не там, где должны быть.

– В прессе много слухов о смене тренера. Читаешь новости?

– Нет. Мне без разницы, что пишут. Мы работаем и тренируемся.