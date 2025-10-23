Введите ваш ник на сайте
  • Кафанов сказал, как изменился Сафонов без игровой практики в «ПСЖ»

Кафанов сказал, как изменился Сафонов без игровой практики в «ПСЖ»

Сегодня, 16:40
4

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил форму Матвея Сафонова.

  • В новом сезоне голкипер «ПСЖ» ни разу не выходил на поле.
  • У него было 17 матчей с 13 пропущенными голами в прошлом сезоне.
  • На Сафонова претендуют три европейских клуба.

– Как оцените состояние Сафонова без игровой практики в «ПСЖ»?

– Тренировочный процесс может заменить игровую практику, если вратарь на каждой тренировке работает с большим желанием и концентрацией.

Если учесть уровень партнeров Матвея, то каждая тренировка с такими мастерами позволяет ему не только поддерживать форму, но и становиться сильнее.

– Сильно ли изменилась форма Сафонова с прошлого сезона, когда у него всe-таки была игровая практика?

– Тренировки в сборной показывают, что по сравнению с прошлым годом он стал намного сильнее!

Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Россия Сафонов Матвей Кафанов Виталий
Комментарии (4)
Боцман59rus
1761227278
_ этот Кафанов не замучался впустую деньги в сборной получать
Ответить
rash1959
1761228485
Старик, давно пора на печи бока греть. Всех денег не заработаешь, отдохни. С работы не кладбище - плохая перспектива.
Ответить
Мордаванин
1761228696
сафонова спросили насколько дед Кафан стал вонючей и бесполезней, по сравнению с прошлыми сборами. "– Тренировки в сборной показывают, что по сравнению с прошлым годом он стал намного сильнее!"
Ответить
k611
1761231632
Если бы все так прибавляли в мастерстве сидя на скамейке было бы чудесно. А так это сказки тренера вратарей...
Ответить
  • Читайте нас: 