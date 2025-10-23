Кафанов сказал, как изменился Сафонов без игровой практики в «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил форму Матвея Сафонова.

В новом сезоне голкипер «ПСЖ» ни разу не выходил на поле.

У него было 17 матчей с 13 пропущенными голами в прошлом сезоне.

На Сафонова претендуют три европейских клуба.

– Как оцените состояние Сафонова без игровой практики в «ПСЖ»?

– Тренировочный процесс может заменить игровую практику, если вратарь на каждой тренировке работает с большим желанием и концентрацией.

Если учесть уровень партнeров Матвея, то каждая тренировка с такими мастерами позволяет ему не только поддерживать форму, но и становиться сильнее.

– Сильно ли изменилась форма Сафонова с прошлого сезона, когда у него всe-таки была игровая практика?

– Тренировки в сборной показывают, что по сравнению с прошлым годом он стал намного сильнее!