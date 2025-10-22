Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Самая сексуальная спортивная ведущая России дала руководству «Спартака» неожиданный совет, как вернуть клубу былое величие

Самая сексуальная спортивная ведущая России дала руководству «Спартака» неожиданный совет, как вернуть клубу былое величие

Сегодня, 19:13
11

Зухра Уразбахтина, российская спортивная ведущая, прокомментировала подготовку тренерской отставки в «Спартаке».

«В футбольном мире в «Спартаке» работают люди с ПМС. Там каждые полгода год меняют руководителей, сотрудников, все-таки решили уволить и главного тренера Деяна Станковича.

Так или иначе, поможет ли это? Может, освятить стадион надо?» – написала Уразбахтина.

  • Девушка входит входит в пятерку самых сексуальных спортивных ведущих России по версии Дмитрия Губерниева.
  • Журнал «Максим» называет Зухру самой сексуальной спортивной ведущей России.
  • Контент Уразбахтиной также смотрит Эрлинг Холанд.

Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, выложила фото в соблазнительном боди

Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, показала привлекательную фигуру и растяжку

Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, похвасталась фигурой в боди

Источник: телеграм-канал Зухры Уразбахтиной
Россия. Премьер-лига Спартак
Цугундeр
1761149861
"На берегу, на это глядя, стояли и смеялись..тёти.")
Ответить
рылы
1761150327
в спартаге работают с пмс, а рядом, в тарасофских бачках, роется skull_boy с ещё более экстремистским диагнозом. гы-гы!
Ответить
...уефан
1761151115
..."Ах, ты моя курва, фсе паела пышки, И типеря курва серить без адышки!"...
Ответить
Taps
1761151351
Трахайся перед матчем со всей командой (мондой) .
Ответить
Интерес
1761151601
Уразбахтина требует освятить стадион...Прелестно! А у мусульман есть такой обряд? Нет.Тогда что она имела ввиду? Словом, как говорил один мой сослуживец : "Что имею, то и введу".
Ответить
Безлимит
1761151611
Может, освятить стадион надо?» – написала татарка Уразбахтина.====== У мусульман есть освящение ?
Ответить
oyabun
1761152165
Бомбардир, ну имейте уважение к своим читателям! Зачем нам читать странные умозаключения всяких шалав?
Ответить
Боцман59rus
1761152275
_ дрочка Губера перекочевала с биатлонисток на телеведущих
Ответить
Кубок России. «Динамо» устроило расправу «Крыльям Советов» (4:0), у Бабаева хет-трик
19:57
4
Самая сексуальная спортивная ведущая России дала руководству «Спартака» неожиданный совет, как вернуть клубу былое величие
19:13
11
Раскрыта судьба инфраструктуры «Динамо Мх» на фоне атаки БПЛА
18:55
Тренер «Акрона» высказался о завершении карьеры Дзюбы
18:35
6
Соболев нашел новое хобби после отказа от Доты
18:13
10
ВидеоЧерчесов потерялся на стадионе в Казани
17:36
2
56-летний Шалимов ответил, можно ли к нему обращаться «Гарик»
17:35
5
Ветеран ЦСКА отреагировал на предложение Англии убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
17:25
2
Радимов сравнил Станковича с Абаскалем: «Начал нести какую-то дичь»
16:51
11
Генич – о «Динамо»: «Сердце кровью обливается»
16:37
12
  • Читайте нас: 