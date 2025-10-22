Зухра Уразбахтина, российская спортивная ведущая, прокомментировала подготовку тренерской отставки в «Спартаке».

«В футбольном мире в «Спартаке» работают люди с ПМС. Там каждые полгода год меняют руководителей, сотрудников, все-таки решили уволить и главного тренера Деяна Станковича.

Так или иначе, поможет ли это? Может, освятить стадион надо?» – написала Уразбахтина.

Девушка входит входит в пятерку самых сексуальных спортивных ведущих России по версии Дмитрия Губерниева.

Журнал «Максим» называет Зухру самой сексуальной спортивной ведущей России.

Контент Уразбахтиной также смотрит Эрлинг Холанд.

Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, выложила фото в соблазнительном боди

Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, показала привлекательную фигуру и растяжку

Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, похвасталась фигурой в боди