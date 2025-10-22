Самая сексуальная спортивная ведущая России дала руководству «Спартака» неожиданный совет, как вернуть клубу былое величие

Зухра Уразбахтина, российская спортивная ведущая, прокомментировала подготовку тренерской отставки в «Спартаке».
«В футбольном мире в «Спартаке» работают люди с ПМС. Там каждые полгода год меняют руководителей, сотрудников, все-таки решили уволить и главного тренера Деяна Станковича.
Так или иначе, поможет ли это? Может, освятить стадион надо?» – написала Уразбахтина.
- Девушка входит входит в пятерку самых сексуальных спортивных ведущих России по версии Дмитрия Губерниева.
- Журнал «Максим» называет Зухру самой сексуальной спортивной ведущей России.
- Контент Уразбахтиной также смотрит Эрлинг Холанд.
Источник: телеграм-канал Зухры Уразбахтиной