Энрике прокомментировал 7:2 «ПСЖ» с «Байером»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал комментарий после игры с «Байером».

Матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов проходил в Леверкузене. Парижане выиграли со счетом 7:2.

«Ощущения очень позитивные, потому что я думаю, что мы играли очень хорошо. У нас были очень хорошие моменты, и я думаю, что мы заслужили победу. С удалениями игроков ситуация стала немного странной, десять на десять – это совсем другой матч, но я думаю, что мы заслужили победу.

Я думаю, что играть на выезде всегда сложно из-за атмосферы, из-за многих вещей, которые ты не можешь контролировать, но я думаю, что мы сделали то, что делаем обычно – очевидно, что мы гордимся этой командой», – сказал Энрике.