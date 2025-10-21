Дзюба высказался о возможном увольнении Тедеева из «Акрона»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба высказался о результатах команды в этом сезоне.

– Если мы не оттолкнемся от матча с «Зенитом» и победы над «Пари НН», то от чего еще нам отталкиваться?

– Победа хотя бы на время прекратит слухи о возможной отставке Тедеева.

– Мы все – изначально за Тедеева. Не знаю, слухи ли не слухи, кто бы что ни говорил, но большинство игроков в «Акроне» благодаря Эдуардовичу и будут с ним вопреки всему. Тедеев – наш главный человек, наш старший. У нас не было никаких сомнений.