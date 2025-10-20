Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба: «Среди российских специалистов много тех, у кого ЧСВ зашкаливает»

Дзюба: «Среди российских специалистов много тех, у кого ЧСВ зашкаливает»

Сегодня, 10:20
4

Форвард «Акрона «Артем Дзюба высказался о работе иностранных тренеров в РПЛ.

Ранее стало известно, что «Спартак» назначит испанского специалиста Луиса Гарсию. Спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао не рассматривал российских тренеров.

– В последние недели на фоне слухов вокруг «Спартака» подняли тему иностранных тренеров в РПЛ. Для тебя есть разница? Все‑таки история взаимоотношений богатая.

– Тут не должно быть какой‑то панацеи. Если приходит или футболист, или тренер иностранный, он должен давать качество, давать разницу. А если плюс‑минус одно и то же – зачем легионер? Если мы говорим про того же Тедеева, то это вообще алмаз среди камней. Таких толковых, рассудительных, приземленных и человечных людей вообще очень мало в принципе. У нас ведь в футболе даже среди российских специалистов очень много тех, у кого немножко ЧСВ зашкаливает. Амбиций много: «Дайте мне, дайте», а к этому никаких предпосылок нет. Возьмите Ивича в «Краснодаре»: все игроки команды, с кем бы я ни разговаривал, оценивали его очень высоко. То есть, вероятно, это очень сильный тренер, качественный специалист. Но на одного такого очень много всяких шарлатанов.

Еще по теме:
Дзюба описал победу над «Пари НН» одним прилагательным 2
Дзюба назвал игрока «Пари НН» негодяем 1
Кураньи тремя словами охарактеризовал Дзюбу
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ScarlettOgusania
1760949759
а у самого дзюбиньо ЧСВ не зашкаливает..?) про балканских специалистов смысла нет рассказывать, какие они "классные", практика показывает, что от них толку - как от козла молока, начиная от Божовича и кончая Станковичем... и тому пример рейтинг России (без игр в еврокубках - РФ выше) и той же Сербии, команды которой "пролетают" всем подряд...
Ответить
Цугундeр
1760950462
) "Если мы говорим про того же Тедеева, то это вообще алмаз среди камней. Таких толковых, рассудительных, приземленных и человечных людей вообще очень мало в принципе.") ) Двадцать четыре слова лезут в карман или на карту? Теперь до сорока можно не задумываться о будущем. Зайка наш.)
Ответить
vvv123
1760955062
Про приземленного он правильно сказал. Рожденный ползать, летать не может!
Ответить
NewLife
1760955358
Этот пассаж много говорит о самом зюбе))
Ответить
Главные новости
Абаскаль потребовал от «Спартака» стать чемпионом
14:48
Только два игрока РПЛ в 21-м веке забивали в 5 московских дерби подряд
14:38
Клопп прокомментировал кризис «Ливерпуля», проигравшего четыре матча подряд
14:28
Батраков повторил рекорд Жо и Кержакова
13:45
1
Галактионов объяснил свое поведение на пресс-конференции после матча с ЦСКА
13:13
12
Мостовой назвал российскую команду, которая будет доминировать в ближайшие годы
13:08
2
Экс-форварда сборной Уругвая Форлана госпитализировали с тремя сломанными ребрами
12:37
2
Газзаев назвал команду с «очень серьезной заявкой» на чемпионство в РПЛ
12:13
4
Фото«Спартак» почтил память болельщиков, погибших в давке 1982 года
12:08
Известен фаворит на победу в РПЛ после 12 туров
11:40
3
Все новости
Все новости
ФотоСпартаковец Маркиньос объяснил, зачем подворачивает шорты
14:14
2
Черданцев: «Кто такая тетя Раиса?»
13:27
6
Мостовой назвал российскую команду, которая будет доминировать в ближайшие годы
13:08
2
Сычев оценил шансы «Локомотива» на чемпионство
12:50
1
Губерниев оценил шансы России на возвращение в международный футбол
12:25
Газзаев назвал команду с «очень серьезной заявкой» на чемпионство в РПЛ
12:13
4
Фото«Спартак» почтил память болельщиков, погибших в давке 1982 года
12:08
Ещенко сказал, что «Спартаку» делать со Станковичем
11:55
1
Известен фаворит на победу в РПЛ после 12 туров
11:40
3
Сын Нигматуллина подал на отца в суд: «Твое вранье уже надоело»
11:29
3
В «Динамо» честно ответили, почему не играет раздражающий Карпина легионер
11:20
10
«Спартак» накажут по итогам матча с «Ростовом»
11:18
7
В «Динамо» двумя словами оценили кредит доверия к Карпину
11:15
2
В «Динамо» объяснили, почему Миранчук покидал стадион на костылях
10:46
Кьеллини высказался о возможном переходе Батракова в Серию А
10:24
Дзюба: «Среди российских специалистов много тех, у кого ЧСВ зашкаливает»
10:20
5
В «Милане» отреагировали на информацию об интересе к Батракову
10:10
Семак назвал конкурентов «Зенита» в этом сезоне РПЛ
09:50
1
Реакция Газзаева на ошибку Торопа в матче с «Локо»
09:30
8
Черчесов рассказал об отношениях с Карпиным: «Что, плохое совсем прошлое?»
09:17
Генич одним словом описал пенальти «Ахмата» в ворота «Динамо»
09:10
5
ФотоКарпин схватился за голову после вопроса журналиста
09:03
2
Определился новый президент «Ростова»
08:54
3
«Спартак» отказался от экс-тренера «Реала», выигравшего Лигу чемпионов
08:44
6
Монтес из «Локо» был на грани завершения карьеры после дерби с ЦСКА
00:35
3
«Ахмат» описал ничью с «Динамо» двумя прилагательными
00:15
1
Черчесов – после упущенной победы над «Динамо»: «В моем лексиконе нет слова «проблема»
00:05
ФотоМиранчук покинул стадион на костылях, участие в матче с «Зенитом» под вопросом
Вчера, 23:25
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 