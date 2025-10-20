Дзюба: «Среди российских специалистов много тех, у кого ЧСВ зашкаливает»

Форвард «Акрона «Артем Дзюба высказался о работе иностранных тренеров в РПЛ.

Ранее стало известно, что «Спартак» назначит испанского специалиста Луиса Гарсию. Спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао не рассматривал российских тренеров.

– В последние недели на фоне слухов вокруг «Спартака» подняли тему иностранных тренеров в РПЛ. Для тебя есть разница? Все‑таки история взаимоотношений богатая.

– Тут не должно быть какой‑то панацеи. Если приходит или футболист, или тренер иностранный, он должен давать качество, давать разницу. А если плюс‑минус одно и то же – зачем легионер? Если мы говорим про того же Тедеева, то это вообще алмаз среди камней. Таких толковых, рассудительных, приземленных и человечных людей вообще очень мало в принципе. У нас ведь в футболе даже среди российских специалистов очень много тех, у кого немножко ЧСВ зашкаливает. Амбиций много: «Дайте мне, дайте», а к этому никаких предпосылок нет. Возьмите Ивича в «Краснодаре»: все игроки команды, с кем бы я ни разговаривал, оценивали его очень высоко. То есть, вероятно, это очень сильный тренер, качественный специалист. Но на одного такого очень много всяких шарлатанов.