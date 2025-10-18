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Мостовой отреагировал на ничью «Спартака» с «Ростовом»

18 октября 2025, 23:25
9

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о матче 12-го тура РПЛ «Спартак» – «Ростов» (1:1).

  • С 26-й минуты «Спартак» был в меньшинстве.
  • Москвичи спаслись от поражения благодаря голу Эсекьеля Барко на 85-й минуте.
  • «Спартак» остался в РПЛ на 6-м месте. «Ростов» поднялся на 10-ю строчку.

«Был на этой игре, мне понравился матч. Но у меня вопрос. Как «Ростов» не выиграл сегодня? Ведь они большую часть матча играли в большинстве, такие матчи нужно забирать.

Удаление заслуженное, по нему вопросов быть не может. «Спартак»? Ну, они как всегда – нет стабильности. Так чемпионом точно не стать», – сказал Мостовой.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Мостовой Александр
Комментарии (9)
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Pourquoi pas
1760821176
Шура! Ростов не в той кондиции, чтоб забирать у Спартака 3 очка у него дома даже в большинстве! Мы, может, до конца сезона не доиграем с такими переменами...
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Everest13
1760841846
О чемпионствах)))??? Спартак не та команда , и не тот к сожалению уровень, могут играть красиво , но не всегда и не со всеми...., тут нужен сумасшедший перелом в команде быть, что бы как минимум быть ближе золоту. , и тут одного желания мало, не с этими игроками...
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...уефан
1760862012
...одна поправка - в РПЛ, в большинстве случаев, команды получающие большинство расслабляют ляжки, а команды оставшиеся в меньшинстве концентрируются и перестраивают свою оборону...
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MaxRnD
1760867557
Дикая ошибка Альбы - это замена Щетинина и отдельно Кучаева на такое полное днище, как Прохин. Лучше бы Кучаев продолжал играть с одной ЖК, а удалился бы впоследствии или нет - вопрос второй, а так, выпустив Прохина, Альба сразу считай оставил команду без игрока, т.е. уравнял составы и этот же Прохин впоследствии и привёз ... Балласт полнейший, нигде и никогда нормально не играл - ни в Ростове, ни в Оренбурге
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