Мостовой отреагировал на ничью «Спартака» с «Ростовом»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о матче 12-го тура РПЛ «Спартак» – «Ростов» (1:1).

С 26-й минуты «Спартак» был в меньшинстве.

Москвичи спаслись от поражения благодаря голу Эсекьеля Барко на 85-й минуте.

«Спартак» остался в РПЛ на 6-м месте. «Ростов» поднялся на 10-ю строчку.

«Был на этой игре, мне понравился матч. Но у меня вопрос. Как «Ростов» не выиграл сегодня? Ведь они большую часть матча играли в большинстве, такие матчи нужно забирать.

Удаление заслуженное, по нему вопросов быть не может. «Спартак»? Ну, они как всегда – нет стабильности. Так чемпионом точно не стать», – сказал Мостовой.