Черчесов прокомментировал отсутствие предложения от «Спартака»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов не расстраивается, что его не зовет «Спартак».
«Идут разговоры, что «Спартак» профукал Черчесова? Они ничего не профукали. У них свой путь.
Я думаю о том клубе, где я работаю. У меня свой путь. Кому я нужен, тот меня всегда найдет. Сейчас я в «Ахмате» и с удовольствием работаю», – сказал Черчесов.
- Тренер был в «Спартаке» в 2007-2008 годах.
- С командой он стал серебряным призером РПЛ.
- «Ахмат» под руководством Черчесова идет на 9-м месте.
Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова