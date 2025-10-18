Черчесов прокомментировал отсутствие предложения от «Спартака»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов не расстраивается, что его не зовет «Спартак».

«Идут разговоры, что «Спартак» профукал Черчесова? Они ничего не профукали. У них свой путь.

Я думаю о том клубе, где я работаю. У меня свой путь. Кому я нужен, тот меня всегда найдет. Сейчас я в «Ахмате» и с удовольствием работаю», – сказал Черчесов.