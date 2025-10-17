Семак назвал идеальный формат лимита в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о лимите на легионеров.
– Какой для вас идеальный формат лимита?
– Нужно ставить вопрос: «Какие цели и задачи мы хотим решать?» Если количество россиян – одно дело, но если качество всей РПЛ – это совсем другой вопрос. Чем больше качественных футболистов, тем наш чемпионат будет сильнее. Здесь вопрос приоритетов.
– Полная отмена лимита – лучший из вариантов?
– Не согласен. Прекрасно, если эти сильные футболисты будут русскими.
– То есть нынешний лимит оптимален?
– Да, это нормальный лимит, который позволяет нам быть конкурентоспособными. Рано или поздно нас допустят, а чемпионат у нас сейчас хороший, зрители собираются.
- Сейчас в заявке клуба РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
- При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
- Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.
Источник: Sport24