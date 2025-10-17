Семак назвал идеальный формат лимита в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о лимите на легионеров.

– Какой для вас идеальный формат лимита?

– Нужно ставить вопрос: «Какие цели и задачи мы хотим решать?» Если количество россиян – одно дело, но если качество всей РПЛ – это совсем другой вопрос. Чем больше качественных футболистов, тем наш чемпионат будет сильнее. Здесь вопрос приоритетов.

– Полная отмена лимита – лучший из вариантов?

– Не согласен. Прекрасно, если эти сильные футболисты будут русскими.

– То есть нынешний лимит оптимален?

– Да, это нормальный лимит, который позволяет нам быть конкурентоспособными. Рано или поздно нас допустят, а чемпионат у нас сейчас хороший, зрители собираются.