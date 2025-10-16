Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • В «Ростове» честно ответили, снимется ли команда с сезона РПЛ

В «Ростове» честно ответили, снимется ли команда с сезона РПЛ

Сегодня, 10:47
7

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров прокомментировал финансовое положение клуба.

  • Команда занимает 10-е место в таблице РПЛ с 13 очками в 11 турах.
  • В среду стало известно об уходе президента клуба Арташеса Арутюнянца и спортивного директора Алексея Рыскина.
  • Также сообщалось о серьезных финансовых проблемах «Ростова».

– Долги есть. Один из долгов мы выносили на совет директоров. Чемпионат точно мы доиграем. Эти долги будут влиять на лицензию на сезон‑2026/27. Когда я в июне ездил в РФС, то мне эту проблему обозначили. Мы на 12% улучшили состояние клуба. А нам говорили о 10%.

Львиная часть долгов подлежит реструктуризации. О суммах сейчас говорить не хочу.

– Как вы улучшали финансовое состояние?

– От продажи игроков. Оптимизировали офис. Ни одного человека я не уволил. Часть людей ушла сама. Я не понимал, в чем смысл работы того или иного сотрудника. Выросли продажи билетов – 10–11%, идем в плюсе. Мы немного просели в начале сезона. Проигрыши сказалась на посещаемости. Пытаемся развивать фаншоп. Неплохо улучшили эту позицию в сравнении с прошлым сезоном.

– Самый негативный сценарий?

– Его не будет. Уверен в этом. Футбол – спорт номер один в Ростове. Правительство и акционеры помогут клубу. Даже в мыслях нет, что будет что‑то плохое.

Еще по теме:
Колосков обеспокоен проблемами «Ростова»: «Ждет бесславное будущее»
Селюк – о проблемах «Ростова»: «Всe как я и говорил девять месяцев назад» 1
В «Ростове» рассказали о финансовых проблемах: «Долги тянутся давно» 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1760601298
Раз ушёл хитрый армянин Арташес, значит дела в Ростове на самом деле плохи. Как бы не повторял судьбу Химок.
Ответить
ilich55
1760601669
"Футбол – спорт номер один в Ростове." Это точно, всегда был таким!
Ответить
алдан2014
1760602767
Многие думали так же..
Ответить
aldo conte
1760603275
Давно было сказано: "Денег нет, но вы держитесь". Что и делает 95% населения нашей страны.
Ответить
рылы
1760603335
фаншоп они развивают. оспади. да у ростова самые стрёмные цвета и эмблема среди всех клубов. последняя даже похожа на жирную жопу. родился бы я в ростове - ни за что не купил бы их атрибутику, потому что реальный стрём. перекрасьтесь во что угодно, да хоть в красно-белый, и эмблему замените (можно даже на ромб), чтобы не быть колхозниками. и продажи пойдут.
Ответить
Цугундeр
1760604346
Ара свалил вовремя.)
Ответить
rash1959
1760604507
хитропопый пуделёк раньше всех "устал" и смекнул что хавчика больше не будет.
Ответить
  • Читайте нас: 