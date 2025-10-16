В «Ростове» честно ответили, снимется ли команда с сезона РПЛ

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров прокомментировал финансовое положение клуба.

Команда занимает 10-е место в таблице РПЛ с 13 очками в 11 турах.

В среду стало известно об уходе президента клуба Арташеса Арутюнянца и спортивного директора Алексея Рыскина.

Также сообщалось о серьезных финансовых проблемах «Ростова».

– Долги есть. Один из долгов мы выносили на совет директоров. Чемпионат точно мы доиграем. Эти долги будут влиять на лицензию на сезон‑2026/27. Когда я в июне ездил в РФС, то мне эту проблему обозначили. Мы на 12% улучшили состояние клуба. А нам говорили о 10%.

Львиная часть долгов подлежит реструктуризации. О суммах сейчас говорить не хочу.

– Как вы улучшали финансовое состояние?

– От продажи игроков. Оптимизировали офис. Ни одного человека я не уволил. Часть людей ушла сама. Я не понимал, в чем смысл работы того или иного сотрудника. Выросли продажи билетов – 10–11%, идем в плюсе. Мы немного просели в начале сезона. Проигрыши сказалась на посещаемости. Пытаемся развивать фаншоп. Неплохо улучшили эту позицию в сравнении с прошлым сезоном.

– Самый негативный сценарий?

– Его не будет. Уверен в этом. Футбол – спорт номер один в Ростове. Правительство и акционеры помогут клубу. Даже в мыслях нет, что будет что‑то плохое.