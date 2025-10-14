В России появился клуб имени Семака

«Зенит» сообщил об учреждении в России нового символического клуба. Он будет носить имя Сергея Семака.

«В России учредили клуб имени Сергея Семака.

Соответствующее решение было принято 14 октября в ходе общероссийской тренерской конференции.

Новый символический клуб объединит футболистов, ставших чемпионами России в качестве игроков и в качестве тренеров. В настоящее время главный тренер «Зенита» является единственным обладателем подобного достижения», – написал «Зенит».