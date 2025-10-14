В России появился клуб имени Семака

«Зенит» сообщил об учреждении в России нового символического клуба. Он будет носить имя Сергея Семака.
«В России учредили клуб имени Сергея Семака.
Соответствующее решение было принято 14 октября в ходе общероссийской тренерской конференции.
Новый символический клуб объединит футболистов, ставших чемпионами России в качестве игроков и в качестве тренеров. В настоящее время главный тренер «Зенита» является единственным обладателем подобного достижения», – написал «Зенит».
- Будучи игроком, Семак 5 раз побеждал в чемпионате страны, выступая за ЦСКА (сезон-2003), «Рубин» (2008 и 2009) и «Зенит» (2010 и 2011/12).
- Также на счету Сергея Богдановича 6 чемпионских титулов в качестве главного тренера сине-бело-голубых, выигранных подряд, начиная с сезона-2018/19 по сезон-2023/24.
- Семак в «Зените» с 2018 года.
Источник: телеграм-канал «Зенита»