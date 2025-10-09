Экс-жена Аршавина: «Когда речь заходит о деньгах, он резко перестает общаться»

Алиса Аршавина, бывшая супруга Андрея Аршавина, рассказала о новом судебном процессе с экс-футболистом.

Зенитовец подал иск к экс-женам, чтобы снизить размер алиментов.

«Сейчас перестал видеться со мной и с нашей дочерью. Когда стал судиться, то с Есенией вообще резко перестал общаться.

Когда речь заходит о деньгах, он резко перестаeт общаться. Его дети, которые оставлены, брошены им, не должны оплачивать его нового ребeнка, правильно?

Если он решил взять на себя ответственность, родить ещe, тогда будь добр его обеспечивать.

Это же некая хитрость. Чтобы мы с Юлей [Барановской] получали меньше, а деньги оставались его новой семье», – заявила Аршавина.