Черданцев оценил потерю очков «Зенита» с «Акроном»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев не удивлен, что «Зенит» не смог победить «Акрон» в 11-м туре РПЛ.

Команды сыграли вничью 1:1, обменявшись голами до перерыва.

На 95-й минуте Артем Дзюба не реализовал пенальти в ворота зенитовцев.

– С чем связана осечка «Зенита» в матче с «Акроном»?

– С тем, что «Акрону» позарез нужны очки. «Зенит» – лидер нашего футбола, команда с сильнейшим составом. Понятно, что на него все настраиваются, стараются показать лучшую игру.

Это нормально, когда в выездных матчах лидерам приходится тяжело. Думаю, что Тедеев здорово подготовил команду, футболисты были сверхмотивированными. Не вижу никакой сенсации.