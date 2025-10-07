Введите ваш ник на сайте
Черданцев оценил потерю очков «Зенита» с «Акроном»

Вчера, 23:23

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев не удивлен, что «Зенит» не смог победить «Акрон» в 11-м туре РПЛ.

  • Команды сыграли вничью 1:1, обменявшись голами до перерыва.
  • На 95-й минуте Артем Дзюба не реализовал пенальти в ворота зенитовцев.

– С чем связана осечка «Зенита» в матче с «Акроном»?

– С тем, что «Акрону» позарез нужны очки. «Зенит» – лидер нашего футбола, команда с сильнейшим составом. Понятно, что на него все настраиваются, стараются показать лучшую игру.

Это нормально, когда в выездных матчах лидерам приходится тяжело. Думаю, что Тедеев здорово подготовил команду, футболисты были сверхмотивированными. Не вижу никакой сенсации.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Акрон Черданцев Георгий
18+
