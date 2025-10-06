«Я так решил, и че?»: Талалаев – о выборе состава на «Динамо Мх»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оригинально прокомментировал выбор стартового состава на матч 11-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (2:0).
«Почему вышли в основе Тентон Йенне и Элдар Чивич? Есть два варианта ответа. Вам какой?
В честь дня рождения могу ответить красиво: «Они своей работой заслужили, виден прогресс игроков».
А второй вариант: «Ну и? Я так решил, и че?» – сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».
- В день матча Талалаеву исполнилось 53 года.
- «Балтика» идет на 5-м месте РПЛ.
- Отставание от 1-й строчки – 4 очка.
Источник: «Спорт-Экспресс»