«Я так решил, и че?»: Талалаев – о выборе состава на «Динамо Мх»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оригинально прокомментировал выбор стартового состава на матч 11-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (2:0).

«Почему вышли в основе Тентон Йенне и Элдар Чивич? Есть два варианта ответа. Вам какой?

В честь дня рождения могу ответить красиво: «Они своей работой заслужили, виден прогресс игроков».

А второй вариант: «Ну и? Я так решил, и че?» – сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».