Два клуба РПЛ готовы переманить Денисова из «Спартака»

Защитник Даниил Денисов может покинуть «Спартак» в 2026 году.

Его контракт с московским клубом истекает следующим летом.

Несмотря на ранее появившуюся информацию, предложений о продлении соглашения 22-летний футболист пока не получал.

При этом Денисов интересен как минимум двум клубам РПЛ, желающим усилить правый фланг обороны.

С января игрок получит право вести переговоры с другими клубами без разрешения «Спартака».