Два клуба РПЛ готовы переманить Денисова из «Спартака»

Защитник Даниил Денисов может покинуть «Спартак» в 2026 году.
Его контракт с московским клубом истекает следующим летом.
Несмотря на ранее появившуюся информацию, предложений о продлении соглашения 22-летний футболист пока не получал.
При этом Денисов интересен как минимум двум клубам РПЛ, желающим усилить правый фланг обороны.
С января игрок получит право вести переговоры с другими клубами без разрешения «Спартака».
- В этом сезоне Денисов провел 14 матчей без голевых действий.
- Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.
Источник: Metaratings