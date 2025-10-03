Григорян назвал ключевого игрока «Спартака»: «Делает чудовищный объем работы»

Российский тренер Александр Григорян определил важнейшего игрока «Спартака». По его мнению, это полузащитник Жедсон Фернандеш.

«Жедсон – одна из центральных фигур московского «Спартака» в линии полузащиты. Он способен великолепно врываться в штрафную, делает чудовищный объем работы, он вытаскивает тяжелые мячи из-под давления. Разносторонний игрок. Видно, что он адаптировался к своим партнерам по команде», – сказал Григорян.