Бородин: «Аршавин зарабатывает до 90 миллионов рублей в год, но пытается сэкономить на собственных детях»

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин прокомментировал желание Андрея Аршавина уменьшить алименты на детей.

«Любопытное заявление поступило в Савеловский районный суд Москвы. Экс-футболист Андрей Аршавин, некогда гремевший на европейских стадионах, подал иск к Юлии Барановской. Речь не о воспитании общих детей, а о деньгах. О снижении размера алиментов.

После завершения карьеры в 2018 году Аршавин не пропал. Он спортивный комментатор на «Матч ТВ», ведет шоу на ютубе. Также он замгендиректора «Зенита» – по нашим данным, его годовая зарплата может составлять до 90 миллионов рублей в год!

Получается, что человек пытается сэкономить на собственных детях. Снижение алиментов – вопрос амбиций и желания сохранить привычный уровень личного комфорта», – написал Бородин.