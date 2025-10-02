Введите ваш ник на сайте
  Бородин: «Аршавин зарабатывает до 90 миллионов рублей в год, но пытается сэкономить на собственных детях»

Бородин: «Аршавин зарабатывает до 90 миллионов рублей в год, но пытается сэкономить на собственных детях»

Вчера, 23:16
21

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин прокомментировал желание Андрея Аршавина уменьшить алименты на детей.

«Любопытное заявление поступило в Савеловский районный суд Москвы. Экс-футболист Андрей Аршавин, некогда гремевший на европейских стадионах, подал иск к Юлии Барановской. Речь не о воспитании общих детей, а о деньгах. О снижении размера алиментов.

После завершения карьеры в 2018 году Аршавин не пропал. Он спортивный комментатор на «Матч ТВ», ведет шоу на ютубе. Также он замгендиректора «Зенита» – по нашим данным, его годовая зарплата может составлять до 90 миллионов рублей в год!

Получается, что человек пытается сэкономить на собственных детях. Снижение алиментов – вопрос амбиций и желания сохранить привычный уровень личного комфорта», – написал Бородин.

  • Аршавин и Барановская жили в незарегистрированном браке.
  • У них трое общих детей. Например, сын Арсений занимается в академии «Спартака».
  • Юлия работает ведущей на «Первом канале».

Еще по теме:
Бубнов сказал, кто сильнее – Глушенков или Аршавин 10
Аршавин вернулся с матча «Кайрат» – «Реал» с дорогостоящей покупкой
Аршавин – о драках в футболе: «Я первым убегал, что мне участвовать» 27
Источник: Passion
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей
Интерес
1759436343
Каким он был, таким он и остался...
Ответить
Rad Meat
1759437318
Конечно, он зарабатывает, почему он должен отдавать деньги... Пусть ребенок с ним живёт,он его обеспечит.. А то научились жёны... За счёт других жить...
Ответить
TOMSON
1759438200
У него 3 детей, платит половину. Те 45 мультов, а это по 15 мультов на ребенка. Больше миллиона в месяц. А миллион полтора это хорошая годовая зп рабочего, на которую он семью кормит, квартиры покупает… вот и думаете много это или мало..
Ответить
Бан
1759445760
Фууу... и этого стукача сюда притащили. Даже Мизулина по сравнению с ним — ангел.
Ответить
crf57
1759455330
Маленький жмотяра!
Ответить
ilich55
1759472160
Не хило устроился борец с коррупцией. Интересно, на какие шиши-барыши существует сия организация и кого представляет?
Ответить
Айболид
1759475851
г-н БоГоДиН , проследите ка лучше на что тратятся алименты . Раз вы так денужку считать любите . Там может и на детей вовсе )))
Ответить
Vitaga
1759486713
сама фамилия Бородин токсична и связана как раз с коррупцией. не знаю тот ли этот тип что был выгнан из США и стал срочно улучшать имидж пиарясь на федеральных каналах но смотреть на эти потуги было смешно. ясно было что перед нами абсолютно лицемерная продажная тварь жулик.
Ответить
