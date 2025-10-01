Титов назвал решающий матч для Станковича

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов считает, что матч 11-го тура РПЛ с ЦСКА может стать решающим для главнго тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Результативность Угальде? Когда Манфред играл постоянно в отсутствие конкуренции, он чувствовал себя уверенно и забивал. Потом появился конкурент в лице Ливая Гарсии. Угальде начали передергивать, случилась травма. Тогда закралась мысль, что у парня все мысли об отъезде в другой чемпионат. Но Угальде набрал форму и начал забивать.

В этом контексте нужно обратить внимание на конкуренцию в «Спартаке». По делу потерял место в составе Бабич, Мартинс сел на лавку, отдали Пруцева. Но это нормальная ситуация, когда футболисты конкурируют между собой и играют сильнейшие.

За это отвечает Станкович. Отвечает своей головой, своим увольнением. Но команда побеждает, и мне хотелось бы, чтобы истерика вокруг Станковича закончилась. Пусть тренер спокойно работает.

Возможно, решающим матчем для Станковича, чтобы доказать свою состоятельность как главного тренера «Спартака», станет матч с ЦСКА. Если команда вновь сыграет уверенно и будет выбегать в быстрые атаки, результат будет неплохим», – сказал Титов.