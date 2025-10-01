Введите ваш ник на сайте
Титов назвал решающий матч для Станковича

1 октября, 12:43
8

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов считает, что матч 11-го тура РПЛ с ЦСКА может стать решающим для главнго тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Результативность Угальде? Когда Манфред играл постоянно в отсутствие конкуренции, он чувствовал себя уверенно и забивал. Потом появился конкурент в лице Ливая Гарсии. Угальде начали передергивать, случилась травма. Тогда закралась мысль, что у парня все мысли об отъезде в другой чемпионат. Но Угальде набрал форму и начал забивать.

В этом контексте нужно обратить внимание на конкуренцию в «Спартаке». По делу потерял место в составе Бабич, Мартинс сел на лавку, отдали Пруцева. Но это нормальная ситуация, когда футболисты конкурируют между собой и играют сильнейшие.

За это отвечает Станкович. Отвечает своей головой, своим увольнением. Но команда побеждает, и мне хотелось бы, чтобы истерика вокруг Станковича закончилась. Пусть тренер спокойно работает.

Возможно, решающим матчем для Станковича, чтобы доказать свою состоятельность как главного тренера «Спартака», станет матч с ЦСКА. Если команда вновь сыграет уверенно и будет выбегать в быстрые атаки, результат будет неплохим», – сказал Титов.

  • Станкович возглавляет «Спартак» с июня 2024 года.
  • Красно-белые занимают 5-е место в РПЛ с 18 очками после 10 туров.
  • Игра ЦСКА – «Спартак» пройдет 5 октября и начнется в 16:30 мск.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Станкович Деян
Foxitkuban
1759312659
Весь год все только и прогнозируют "последний матч для Станковича" и всё никак.
Ответить
VVM1964
1759312892
Мартинс сел на лавку не заслуженно - один из лучших в Спартаке !!! Потеряем игрока !!!(((...
Ответить
Литейный 4 (returned)
1759313682
Для хряков задача на сезон обыграть или в ничью сыграть с конями и Зенитом, а там трава не расти, хоть в пердив. Гыгыгы
Ответить
neim
1759316722
ЦСКА тоже будет выбегать и не меньше Спартака. Так что бабка на двое сказала, кто там кого перебегает ))).
Ответить
OldenVad
1759317299
Главное что бы судья не был причастен к проигрышу одной из команд! что то с судьями в этом сезоне совсем плохо стало
Ответить
zigbert
1759331511
Не хотелось бы чтобы Мартина посадили на лавку.Для атакующих действий команды он необходим.
Ответить
