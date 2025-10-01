Аршавин – о драках в футболе: «Я первым убегал, что мне участвовать»

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин поговорил с известным боксером Дмитрием Биволом о драках в футболе.

Аршавин: Ты когда футбол смотришь и видишь драки, как реагируешь?

Бивол: Я видел только видео с Марадоной, как он бегал и пинал всех, и знаменитый удар головой Зидана. Ну, эмоции у ребят, бывает.

Аршавин: Ты не был на матчах, где были потасовки?

Бивол: Нет, не был. А ты участвовал в таких?

Аршавин: Я-то первым убегал, что мне участвовать… На самом деле, когда я маленьким был, зарубался. Но недолго, как ты понимаешь.

Бивол: А тебе нравились эти потасовки?

Аршавин: А что делать? В команде «Светлана» мы выходили на год младше, когда играли в зале, и для того, чтобы с ними бороться, нужно было «втыкаться». Как в хоккее: мяч бросили, и уже давай дубасить. Я получал и не получал… Драки, конечно, были. Немного, но были.