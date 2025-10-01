Аршавин – о драках в футболе: «Я первым убегал, что мне участвовать»

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин поговорил с известным боксером Дмитрием Биволом о драках в футболе.
Аршавин: Ты когда футбол смотришь и видишь драки, как реагируешь?
Бивол: Я видел только видео с Марадоной, как он бегал и пинал всех, и знаменитый удар головой Зидана. Ну, эмоции у ребят, бывает.
Аршавин: Ты не был на матчах, где были потасовки?
Бивол: Нет, не был. А ты участвовал в таких?
Аршавин: Я-то первым убегал, что мне участвовать… На самом деле, когда я маленьким был, зарубался. Но недолго, как ты понимаешь.
Бивол: А тебе нравились эти потасовки?
Аршавин: А что делать? В команде «Светлана» мы выходили на год младше, когда играли в зале, и для того, чтобы с ними бороться, нужно было «втыкаться». Как в хоккее: мяч бросили, и уже давай дубасить. Я получал и не получал… Драки, конечно, были. Немного, но были.
- Игровая карьера Аршавина продолжалась с 1999 по 2018 годы.
- По данным Transfermarkt, за карьеру Аршавин заработал 5 красных карточек в клубах, и 1 – в сборной России.