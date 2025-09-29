Губерниев призвал выгнать Станковича из «Спартака»

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что «Спартак» должен уволить главного тренера Деяна Станковича.

Сербский специалист дисквалифицирован на 1 месяц за оскорбления в адрес арбитров.

Московской командой руководит Ненад Сакич. При нем «Спартак» одержал две победы подряд.

«Нет ли ощущения, что «Спартак» без Станковича играет лучше? Конечно, потому что его давно надо выгонять. Поэтому, в отсутствие Станковича, где бы он ни находился, «Спартак» будет играть лучше. С другим тренером, или если Станкович будет на трибуне. Это понимают и видят все.

Но, как мы знаем, менеджмент «Спартака» идет своим путем и, на радость соперникам, наверное, будет продолжать им идти и дальше», – сказал Губерниев.