Губерниев призвал выгнать Станковича из «Спартака»

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что «Спартак» должен уволить главного тренера Деяна Станковича.
- Сербский специалист дисквалифицирован на 1 месяц за оскорбления в адрес арбитров.
- Московской командой руководит Ненад Сакич. При нем «Спартак» одержал две победы подряд.
«Нет ли ощущения, что «Спартак» без Станковича играет лучше? Конечно, потому что его давно надо выгонять. Поэтому, в отсутствие Станковича, где бы он ни находился, «Спартак» будет играть лучше. С другим тренером, или если Станкович будет на трибуне. Это понимают и видят все.
Но, как мы знаем, менеджмент «Спартака» идет своим путем и, на радость соперникам, наверное, будет продолжать им идти и дальше», – сказал Губерниев.
Источник: Metaratings.ru