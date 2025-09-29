Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Губерниев призвал выгнать Станковича из «Спартака»

Сегодня, 12:58

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что «Спартак» должен уволить главного тренера Деяна Станковича.

  • Сербский специалист дисквалифицирован на 1 месяц за оскорбления в адрес арбитров.
  • Московской командой руководит Ненад Сакич. При нем «Спартак» одержал две победы подряд.

«Нет ли ощущения, что «Спартак» без Станковича играет лучше? Конечно, потому что его давно надо выгонять. Поэтому, в отсутствие Станковича, где бы он ни находился, «Спартак» будет играть лучше. С другим тренером, или если Станкович будет на трибуне. Это понимают и видят все.

Но, как мы знаем, менеджмент «Спартака» идет своим путем и, на радость соперникам, наверное, будет продолжать им идти и дальше», – сказал Губерниев.

Еще по теме:
Радимов дал совет Станковичу 8
Зобнин ответил, идет ли отсутствие Станковича на пользу «Спартаку» 3
Станкович смотрит матч с «Пари НН» на балконе и с айкосом 3
Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Губерниев Дмитрий
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Видео«Салам алейкум, брат»: Мбаппе пообщался с болельщиком из Казахстана
13:07
Губерниев призвал выгнать Станковича из «Спартака»
12:58
Россия ведет переговоры о товарищеском матче со сборной из страны Евросоюза
12:41
1
«Спартак» может расстаться с легионером, потерявшим место в стартовом составе
12:31
1
ФотоСуперкомпьютер посчитал шансы клубов на титул в РПЛ после 10 туров
11:50
13
«Факел» уволил Шалимова
11:40
8
Бывший судья РПЛ указал на ошибку арбитра в матче «Спартак» – «Пари НН»
11:33
11
ВидеоИгроков «Реала» накормили баурсаками после прибытия в Казахстан
11:09
3
Игрок «Балтики» заявил, что «судейка поддушивал» команду в матче с ЦСКА
10:52
9
В «Балтике» высказались о переходе Талалаева в «Спартак»
10:40
1
Все новости
Все новости
ЦСКА не отпустил своего игрока на молодежный ЧМ
13:06
Бывший вратарь «Краснодара» отказался от посещения футбола из-за Fan ID
12:55
Тренер «Зенита» объяснил смену позиций Глушенкова и других игроков в атаке команды
12:24
Стало известно, сможет ли Самошников сыграть против ЦСКА
12:14
1
Червиченко указал на везение ЦСКА в матче с «Балтикой»
12:00
1
Бывший судья РПЛ указал на ошибку арбитра в матче «Спартак» – «Пари НН»
11:33
11
Радимов сказал, чему должен научиться Глушенков
11:17
Игрок «Балтики» заявил, что «судейка поддушивал» команду в матче с ЦСКА
10:52
9
В «Балтике» высказались о переходе Талалаева в «Спартак»
10:40
1
Радимов дал совет Станковичу
10:36
8
Дмитриев высказался о дебюте в стартовом составе «Спартака» в РПЛ
10:16
2
«Балтика» собралась оспорить удаление игрока в матче с ЦСКА
10:08
Гайич выразил уверенность в победе ЦСКА над «Спартаком» в дерби
09:17
11
Тренер «Спартака» высказался о настрое на дерби с ЦСКА
08:25
2
Мостовой объяснил сложности в игре у «Краснодара»
08:15
2
«Спартак» рассматривал кандидатуру экс-тренера «Зенита»
07:41
3
Два европейских тренера отказали «Спартаку»
01:50
28
Только одна команда ни разу не проиграла в 10 турах РПЛ
01:11
2
Маркиньос объяснил, почему «Спартак» разгромил «Пари НН»
00:51
2
«Сочи» отдал в аренду нападающего
00:29
1
Червиченко прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН»
00:27
В «Спартаке» высказались о спаде Барко: «Однозначно может лучше»
00:13
2
Игрок «Спартака» превзошел результат Мостового в «Спартаке»
Вчера, 23:20
2
Реакция Ловчева на 3:0 «Спартака» с «Пари НН»
Вчера, 23:14
11
Зобнин ответил, идет ли отсутствие Станковича на пользу «Спартаку»
Вчера, 22:50
3
«Проиграли из-за судейки»: игрок «Балтики» раскритиковал арбитра после матча с ЦСКА
Вчера, 22:31
22
Угальде высказался о трехматчевой голевой серии за «Спартак»
Вчера, 22:21
2
Мостовой: «Станковича нет, а «Спартак» выигрывает»
Вчера, 22:18
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 