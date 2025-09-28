Стали известны стартовые составы на матч 10 тура чемпионата России в котором сыграют «Спартак» и «Пари НН». Игра состоится 28 сентября, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Джику, Дмитриев, Зобнин, Жедсон, Барко, Маркиньос, Солари, Угальде.
Главный тренер: Деян Станкович
«Пари НН»: Медведев, Коледин, Каккоев, Шоштарич, Шнапцев, Майга, Смелов, Ивлев, Лесовой, Боселли, Олусегун.
Главный тренер: Алексей Шпилевский
С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!
Источник: «Бомбардир»