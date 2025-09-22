Жесткая реакция Пономарева на 10 бразильцев в старте на матч «Краснодар» – «Зенит»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев остался недоволен количеством легионеров в стартовых составах «Краснодара» и «Зенита» (0:2) на матч 9-го тура РПЛ.

Команды установили рекорд по числу бразильцев на поле с первых минут – 10.

Краснодарцы выпустили четверых: Жубал, Витор Тормена, Дуглас Аугусто, Виктор Са.

У петербуржцев было шестеро: Густаво Мантуан, Нино, Дуглас Сантос, Вендел, Педро, Луис Энрике.

«Надо прекращать это безобразие! Мы не участвуем в международных турнирах, зачем нужны эти бразильцы? Надо объявить форс-мажор и всех отправить туда, откуда они пришли.

Не надо им выплачивать никакие неустойки. Я полностью согласен с новым министром спорта по поводу лимита. Что мы боимся-то? Что скажут эти ФИФА и УЕФА? Да плевать мы на них хотели!

Зачем нам держать бразильцев и платить им большие деньги, если мы нигде не участвуем? Пусть все эти неустойки ФИФА и УЕФА сами выплачивают. Мы не виноваты, нас не пускают.

Надо гнать всех к чертовой матери! Вот это будет действенно для ФИФА – они начнут думать», – сказал Пономарев.