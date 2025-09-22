Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Жесткая реакция Пономарева на 10 бразильцев в старте на матч «Краснодар» – «Зенит»

Жесткая реакция Пономарева на 10 бразильцев в старте на матч «Краснодар» – «Зенит»

Сегодня, 18:56
36

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев остался недоволен количеством легионеров в стартовых составах «Краснодара» и «Зенита» (0:2) на матч 9-го тура РПЛ.

  • Команды установили рекорд по числу бразильцев на поле с первых минут – 10.
  • Краснодарцы выпустили четверых: Жубал, Витор Тормена, Дуглас Аугусто, Виктор Са.
  • У петербуржцев было шестеро: Густаво Мантуан, Нино, Дуглас Сантос, Вендел, Педро, Луис Энрике.

«Надо прекращать это безобразие! Мы не участвуем в международных турнирах, зачем нужны эти бразильцы? Надо объявить форс-мажор и всех отправить туда, откуда они пришли.

Не надо им выплачивать никакие неустойки. Я полностью согласен с новым министром спорта по поводу лимита. Что мы боимся-то? Что скажут эти ФИФА и УЕФА? Да плевать мы на них хотели!

Зачем нам держать бразильцев и платить им большие деньги, если мы нигде не участвуем? Пусть все эти неустойки ФИФА и УЕФА сами выплачивают. Мы не виноваты, нас не пускают.

Надо гнать всех к чертовой матери! Вот это будет действенно для ФИФА – они начнут думать», – сказал Пономарев.

Еще по теме:
Пономарев – о потенциальном новичке ЦСКА: «Это балласт!» 2
Пономарев высказался о длительной дисквалификации Станковича 6
Пономарев – о бывшем игроке ЦСКА: «Стыдно, что он гражданин России» 6
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Пономарев Владимир
Из Твери Леха
1758559844
Всё правильно. Пусть свои играют.
Ответить
Taps
1758560445
Во ! Золотые слова: гнать всех к чертовой матери! Согласен, согласен ...
Ответить
Garrincha58
1758560589
Старый у вас в ЦСКА тоже 5 бразильцев и ещё 3 аргентинца и колумбиец давай их всех уберём тогда как ты запоёшь, если ЦСКА будет проигрывать всем подряд Сидел бы там и не всякую чепуху не городил
Ответить
Garrincha58
1758561169
И ещё Пономарёв вчера играли Арсенал - Ман.Сити в старте у каждой команде всего лишь по два англичанина и никто я уверен там не стонет, как у нас и сборная Англии постоянно в лидерах мирового футбола, а мы где.....???
Ответить
bset
1758561232
Что за гении придумали лимит. 18 лет прошло и лимит работает как надо. Одни россияне играют.
Ответить
Давид59
1758563353
Понять деда можно. Но ему не понять, что заставляет хозяев клубов покупать сильных легионеров. Они же хотят выигрывать. Это как машины или недвижимость. Они же покупают роскошные машины и квартиры в Москва-сити. Не сядут они в жигули и не поедут в Мухосранск.
Ответить
СильныйМозг
1758563572
Да кто ему наливает то?
Ответить
qzma
1758563605
а кто такой Пономарев?
Ответить
neveldomha
1758564390
Смотри ФНЛ малыш, до уровня премьер лиги твоя психика недоросла.
Ответить
ИкС-Игрек-google
1758564782
100 процентов прав!!!!!
Ответить
Главные новости
ВидеоНовичок «Сочи» привез два пенальти в матче с ЦСКА
21:34
5
Ташуев отреагировал на длительную дисквалификацию Станковича
21:18
5
РПЛ. ЦСКА добыл волевую победу над «Сочи» (3:1) благодаря дублю с пенальти
20:59
38
Орлов сказал, за счет чего «Зенит» победил «Краснодар»
20:35
12
Хвича выше Кейна в списке номинантов на «Золотой мяч»
20:23
2
«Ростову» потребуется больше суток для возвращения из Калининграда
19:57
6
Глушаков хочет возглавить «Спартак»: «Со мной бы все отдыхали – хуже точно не будет»
19:19
11
Жесткая реакция Пономарева на 10 бразильцев в старте на матч «Краснодар» – «Зенит»
18:56
36
«Рубин» может подписать форварда, поигравшего за три клуба АПЛ
18:45
5
Орлов высказался о том, что Глушенков не стал праздновать гол в ворота «Краснодара»
18:18
6
Все новости
