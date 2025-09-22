Мостовой отреагировал на слова Семака, что «Зенит» больше всех страдает от судейских ошибок

Александр Мостовой оценил резонансное высказывание главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Семак заявил, что «Зенит» и «Динамо» больше всех в РПЛ страдают от судейских ошибок.

«Конкретно против «Зенита» никто не работает. Судейство просто в этом сезоне выглядит плохо.

Семак сказал, что «Зенит» и «Динамо» больше всех страдают от судейства. Конечно, это не так.

Три-четыре тура назад «Спартак» говорил то же самое. И это было правдой. В конкретных случаях ошибки всегда будут», – сказал Мостовой.