Мостовой отреагировал на слова Семака, что «Зенит» больше всех страдает от судейских ошибок

Сегодня, 17:44
4

Александр Мостовой оценил резонансное высказывание главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

  Семак заявил, что «Зенит» и «Динамо» больше всех в РПЛ страдают от судейских ошибок.

«Конкретно против «Зенита» никто не работает. Судейство просто в этом сезоне выглядит плохо.

Семак сказал, что «Зенит» и «Динамо» больше всех страдают от судейства. Конечно, это не так.

Три-четыре тура назад «Спартак» говорил то же самое. И это было правдой. В конкретных случаях ошибки всегда будут», – сказал Мостовой.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Мостовой Александр
Aндрей-кадулин-google
1758554806
У меня складывается впечатление что мостовой всё время под кайфом
Ответить
Дубина
1758555100
Стыдно за аля-бзянит!! НЫТь....
Ответить
серожа семак
1758556205
нытики бзенета позор
Ответить
серожа семак
1758556221
бзенет дно не клуб
Ответить
