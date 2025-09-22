Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко описал победу «Спартака» над «Крыльями» тремя прилагательными

Червиченко описал победу «Спартака» над «Крыльями» тремя прилагательными

Сегодня, 10:28
3

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил матч 9-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

«Первый тайм вообще за упокой – и гол пропустили. Всe, на что сподобились, – это в первые 20 минут падать в штрафной площади «Крыльев», выпрашивая пенальти. И Мартинс головой, конечно, отлично пробил.

А потом, на мой взгляд, очень правильно сделали замены. Плюнули на оборону, выставили максимально атакующий состав – и «Крылья» дрогнули. Во втором тайме всe было гораздо лучше. «Спартак» оказывал давление, и чувствовалось, что «Крылья» не устоят и сейчас пропустят. Они по итогу пропустили. Очень натужная, не беспроблемная, но заслуженная победа «Спартака».

Не знаю, зачем оставлять Станковича по такой игре. Это «Крылья» – это не та команда, которую дома надо так натужно обыгрывать. Если мы говорим о команде, которая претендует на чемпионство, она не должна натужно обыгрывать «Крылья», – сказал Червиченко.

Еще по теме:
«Спартак» уличили в серьезном нарушении регламента 3
Чернов: «Хочу доказать и вернуться в «Спартак»
Станковича назвали тупиком для «Спартака» 2
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1758528199
Пердивная команда хряки. Отскочили в своём логове, забив два корявых мяча. Гыгыгы
Ответить
Блямба
1758528276
Левникова отрядили в нападение ?
Ответить
ScarlettOgusania
1758528333
вообще не понял, почему в первом тайме был выбран такой стартовый состав и размещение игроков на поле, и конвульсии со скорыми заменами уже в первом тайме... похоже тренеры Спартака вообще с тактикой на игру не знакомят игроков, что вчера и подтвердил Сакич в послематчевой конференции, "им не важны схемы", игроки сами разберутся на поле со всем... может, тогда и тренеры такие тоже не так уж важны..?
Ответить
Главные новости
«Спартак» уличили в серьезном нарушении регламента
11:28
3
Мостовой поделился впечатлениями от игры «Краснодар» – «Зенит»: «Болел за гостей»
11:10
1
Соболева уличили в медлительности на поле: «Просто фантастика»
10:43
5
Червиченко описал победу «Спартака» над «Крыльями» тремя прилагательными
10:28
3
«Зенит» планировал уволить Семака в случае поражения от «Краснодара»
10:14
14
Мостовой прояснил, что будет со «Спартаком» дальше
09:15
1
Аршавин сделал вывод по итогам матча «Краснодар» – «Зенит»
08:45
2
Победы «Спартака» и «Зенита», ЦСКА отказался от Кузяева, откровения Орзул и другие новости
00:57
Прогноз Титова на карьеру Талалаева
00:42
5
Футболист ЦСКА женится на известной российской актрисе, которая старше его на 7 лет
00:36
4
Все новости
Все новости
Чернов: «Хочу доказать и вернуться в «Спартак»
10:34
Станковича назвали тупиком для «Спартака»
09:57
2
Талалаев: «Все ждут, что «Балтика» сдуется, но мы не сдуемся»
09:45
3
Угальде отреагировал на срыв трансфера в «Фейеноорд»
09:36
4
Мостовой прояснил, что будет со «Спартаком» дальше
09:15
1
Стало известно, кто оплачивал такси игрокам «Крыльев Советов»
09:05
Аршавин сделал вывод по итогам матча «Краснодар» – «Зенит»
08:45
2
Прогноз Титова на карьеру Талалаева
00:42
5
Футболист ЦСКА женится на известной российской актрисе, которая старше его на 7 лет
00:36
4
Мусаев предъявил конкретную претензию к Карасеву
00:22
14
Рабинер прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром»
00:14
1
Квеквескири из «Оренбурга» пропустит матч с «Зенитом» из-за ошибки судьи
Вчера, 23:32
3
Пименов дал совет «Зениту»: «Надо выгонять»
Вчера, 23:20
6
ВидеоФанаты «Краснодара»: «Зенит» не может – судья поможет»
Вчера, 23:11
23
Семак: «Зенит» больше всех страдает от судейских ошибок»
Вчера, 23:01
11
Соболев обратился к фанатам «Краснодара», которые его оскорбляли
Вчера, 22:47
1
Угальде отреагировал на потерю места в стартовом составе
Вчера, 22:37
ВидеоФанаты «Краснодара» скандировали «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 22:26
51
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром»
Вчера, 22:18
5
Мусаев отреагировал на поражение «Краснодара» от «Зенита»
Вчера, 22:07
5
Глушенков после победы над «Краснодаром» описал соперника двумя словами
Вчера, 21:59
7
В «Краснодаре» пожаловались на судейство Карасева в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:47
8
РПЛ. 1+1 Глушенкова и Энрике принесли «Зениту» выездную победу над «Краснодаром» (2:0)
Вчера, 21:30
103
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:30
1
«Спартак» уличили в бездарности и хаотичности
Вчера, 21:22
5
Пименов: «Возможно, руководству «Спартака» нравится актерское мастерство Станковича»
Вчера, 21:14
Реакция болельщиков «Спартака» на волевую победу над «Крыльями Советов»
Вчера, 21:06
1
Семак объяснил выход Соболева в старте против «Краснодара»
Вчера, 20:46
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 