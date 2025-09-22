Червиченко описал победу «Спартака» над «Крыльями» тремя прилагательными

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил матч 9-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

Дубль оформил Манфред Угальде.

«Спартак» уступал после 1-го тайма.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович пропускал встречу из-за дисквалификации.

«Первый тайм вообще за упокой – и гол пропустили. Всe, на что сподобились, – это в первые 20 минут падать в штрафной площади «Крыльев», выпрашивая пенальти. И Мартинс головой, конечно, отлично пробил.

А потом, на мой взгляд, очень правильно сделали замены. Плюнули на оборону, выставили максимально атакующий состав – и «Крылья» дрогнули. Во втором тайме всe было гораздо лучше. «Спартак» оказывал давление, и чувствовалось, что «Крылья» не устоят и сейчас пропустят. Они по итогу пропустили. Очень натужная, не беспроблемная, но заслуженная победа «Спартака».

Не знаю, зачем оставлять Станковича по такой игре. Это «Крылья» – это не та команда, которую дома надо так натужно обыгрывать. Если мы говорим о команде, которая претендует на чемпионство, она не должна натужно обыгрывать «Крылья», – сказал Червиченко.