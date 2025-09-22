Мостовой прояснил, что будет со «Спартаком» дальше

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о матче 9-го тура против «Крыльев Советов» (2:1).

Дубль оформил Манфред Угальде.

«Спартак» уступал после 1-го тайма.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович пропускал встречу из-за дисквалификации.

«Когда в первом тайме у кого-то игра не пошла, для этого есть запасные игроки – они выходят и решают. Тут можно сказать, что Станкович не угадал с составом, как это сказали комментаторы. А во втором тайме говорят: «Станкович сделал суперзамены». Во втором тайме я видел одну команду на поле. Второй команды не было: «Крылья» два раза за центр поля перешли за 45 минут, но никто слова не сказал. А «Спартак» возил, возил, возил, два забил и ещe один мог забить. Моментов не сказать, что было много, но всe равно возили, и «Крылья» бедные смотрели на табло и думали, когда же закончится матч.

Не скидывайте «Спартак» со счетов: команда в следующем туре будет уже в тройке и станет одним из претендентов на борьбу за чемпионство. «Спартак» по игре никому в этом чемпионате не проиграл. Были какие-то объективные, субъективные причины: удаление или пенальти неправильные, или незабитые. По игре «Спартак» ни одну игру не проиграл. «Спартак» даже «Зенит» должен был обыгрывать. Тот «Зенит», который шесть раз подряд становился чемпионом. «Спартак» поднимется в таблице, как и «Динамо».

Станковича три дня полоскали, что его удалили на месяц: «Ой, боже!». Какой боже, ребята? Играют футболисты, какая разница – сидишь ты внизу на скамейке или сидишь наверху?» – сказал Мостовой.