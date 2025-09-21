«Спартак» уличили в бездарности и хаотичности

Проспартаковский блогер Михаил Борзыкин поделился мнением о ситуации в клубе.

В 9-м туре РПЛ «Спартак» победил дома «Крылья Советов» (2:1).

Дубль оформил Манфред Угальде.

«Спартак» уступал после 1-го тайма.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович пропускал встречу из-за дисквалификации.

«Спартак», несмотря на волевую победу, по-прежнему бездарен и хаотичен; черная дыра, где исчезают логика, здравый смысл и десятки миллионов евро; химическая лаборатория, где жедсоны превращаются в зобниных.

К сожалению, в наш век человеческая память быстро сокращается, кто-то даже помнит только последние 45 минут. Но, поверьте, были и предыдущие 45, и огромное количество матчей по ходу этого календарного года.

Сегодняшний день принес «Спартаку» победу. И в очередной раз показал и доказал, что тренер плывет, не управляет командой и творит настолько ядерную кадрово-тактическую дичь, что ржут даже в дворовом футболе», – написал Борзыкин.