Семак объяснил выход Соболева в старте против «Краснодара»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о стартовом составе на матч 9-го тура РПЛ против «Краснодара».
– Чем обусловлен выбор Александра Соболева? И как себя чувствует Вендел?
– Вендел тренировался четыре дня с командой, поэтому посмотрим, насколько он готов. Вендел – очень важный для нас игрок. И, естественно, если он готов, то он практически всегда играет.
Соболев забил два мяча в последней игре, это хорошая заявка на то, чтобы попасть в стартовый состав.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Краснодаре.
- К началу 2-го тайма счет 0:0.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ. «Зенит» перед матчем был 7-м.
Источник: «Матч ТВ»