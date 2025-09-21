Семак объяснил выход Соболева в старте против «Краснодара»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о стартовом составе на матч 9-го тура РПЛ против «Краснодара».

– Чем обусловлен выбор Александра Соболева? И как себя чувствует Вендел?

– Вендел тренировался четыре дня с командой, поэтому посмотрим, насколько он готов. Вендел – очень важный для нас игрок. И, естественно, если он готов, то он практически всегда играет.

Соболев забил два мяча в последней игре, это хорошая заявка на то, чтобы попасть в стартовый состав.