«Чистое регби»: Рабинер – о матче РПЛ

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ «Балтика» – «Ростов» (0:0).

«Балтика» вернулась на 2-е место.

У команды 0 поражений в 9 турах РПЛ.

Следующий соперник – ЦСКА (28 сентября).

«Второй тайм в Калининграде – чистое регби. Борьба, борьба, борьба, а собственно футбол был упрощен до предела. Никто не уступил в единоборствах, все добегали, отрабатывали, а мастерства исполнить эпизод в одиночку или на двоих-троих ни у кого не хватило. Дисциплина у обеих команд была идеальной, они играли примерно по одинаковым моделям, отзеркалили друг друга, а ноль раздолбайства и отсутствие глупых ошибок привели к 0:0. Все абсолютно по делу.

«Балтика» побила рекорд «Сокола» и стала первым выходцем из первой лиги, не проигравшим девять стартовых матчей подряд. Но по содержанию этот матч стал для нее самым скудным. И, судя по предматчевому интервью Талалаева, он этого ожидал. Тем не менее – по-прежнему ноль поражений и второе место. Если ЦСКА выиграет в Сочи – будет третье.

А Альба из кризиса старта сезона, похоже, выбрался. «Ростов» – конечно, никакой не аутсайдер. Руководство клуба перетерпело, и все вышло на проектные мощности», – написал Рабинер.