Белоус объяснил, почему руководству «Зенита» сложно уволить Семака

Бывший топ-менеджер трех клубов РПЛ Юрий Белоус высказался о выступлениях «Зенита» в текущем сезоне.

– Сложно сказать, с чем именно связана такая просадка «Зенита» в этом сезоне. В клубе собраны футболисты хорошего уровня. И для таких мастеров самое главное – мотивация. А как мотивировать ребят, которые шесть раз подряд становились чемпионами и один раз серебряными призeрами, – в этом и заключается главная задача тренерского штаба.

Сейчас все видят, что игроки не очень мотивированны и хотят победить малой кровью. Если та же «Балтика» стелится за каждым мячом, то про футболистов «Зенита» можно сказать: вышли академики с тросточками и решили обыграть на классе. Так ещe Газзаев в своe время говорил. А мы видим, что на классе обыгрывать сейчас не получается.

Команде нужно добавлять во всeм. Тренеру нужно объединить хороших футболистов, которые есть у него в распоряжении, единой целью.

– Некоторые эксперты считают, что Семаку уже трудно мотивировать и давать команде что-то новое в свой восьмой сезон, что уже напрашиваются изменения. У вас какое мнение на этот счeт?

– Сейчас сложно увольнять тренера и штаб, у которого самая большая неудача за семь лет – это второе место. Как правило, проходит смена поколений. Каким-нибудь акционерам легче поменять главного тренера.

Но в данной ситуации, считаю, что клубу нужно помочь Семаку. И тех футболистов, кого невозможно мотивировать, продать. И вместо них брать молодых футболистов, молодую кровь. Даже в ущерб результатам в отдельно взятом сезоне. «Зениту» нужны голодные до успеха футболисты.

– А в целом у вас есть понимание, кто рано или поздно может сменить Семака на посту главного тренера «Зенита»?

– Скажем так, свято место пусто не бывает. Всегда найдутся новые тренеры. До Семака тренерами «Зенита» были же одни иностранцы. И чем они были лучше нынешнего тренерского штаба? Я думаю, что всем нужно набраться терпения и всячески помогать Семаку.