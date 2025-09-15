Канчельскис прокомментировал поведение Станковича

Андрей Канчельскис оценил поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в субботнем дерби с «Динамо» (2:2).

Сербский специалист получил красную карточку в концовке первого тайма.

Его удалили за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра Егора Егорова.

«Поведение Станковича оставляет желать лучшего. В Европе бы он себя так не вел. Ему бы там объяснили, как себя вести. А у нас он себя так вести позволяет.

Есть же руководители футбольного клуба «Спартак», они же все видят. Или им все равно, что происходит? Будто команда и руководители живут отдельно. Мне очень жалко болельщиков.

Неправильно себя так вести. Мы можем только догадываться, что там происходит. Решать надо руководителям, им надо поднять этот вопрос.

Я не специалист, если есть нервный срыв, то надо разобраться в причинах, почему это происходит», – сказал Канчельскис.