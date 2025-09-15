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Канчельскис прокомментировал поведение Станковича

15 сентября 2025, 19:30
2

Андрей Канчельскис оценил поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в субботнем дерби с «Динамо» (2:2).

  • Сербский специалист получил красную карточку в концовке первого тайма.
  • Его удалили за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра Егора Егорова.

«Поведение Станковича оставляет желать лучшего. В Европе бы он себя так не вел. Ему бы там объяснили, как себя вести. А у нас он себя так вести позволяет.

Есть же руководители футбольного клуба «Спартак», они же все видят. Или им все равно, что происходит? Будто команда и руководители живут отдельно. Мне очень жалко болельщиков.

Неправильно себя так вести. Мы можем только догадываться, что там происходит. Решать надо руководителям, им надо поднять этот вопрос.

Я не специалист, если есть нервный срыв, то надо разобраться в причинах, почему это происходит», – сказал Канчельскис.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Спартак Динамо Канчельскис Андрей Станкович Деян
Комментарии (2)
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Цугундeр
1757954052
Долго до Брянска голубиная почта летит.. Все уже оттоптали тушку кабана, а этот только проснулся.)
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Интерес
1757960106
Это точно!Особенно характерно участие Энрике и Педро во всеобщей свалке в финале клубного чемпионата мира.Куда уж-вершина мирового клубного футбола!!!А Станкович посмотрел и решил, что ему тоже так можно,особенно на просторах дружественной дикой страны, в самом "обижаемом "два десятилетия знаменитом в прошлом клубе.Он же выкормыш европейских традиций.
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