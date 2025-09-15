Дзюба недоволен стартом нового сезона, несмотря на 6 голевых действий в 8 матчах

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, рассказал о настроении игрока.

37-летний форвард забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 8 матчах нового сезона.

«Акрон» набрал всего 6 очков в РПЛ и идет в зоне прямого вылета.

– У Артема сезон складывается неплохо, если говорить о личной статистике, но довольным быть нельзя. Командные результаты не радуют в последнее время.

В Краснодаре команда показала боевую игру против действующего чемпиона России, провела матч достойно. Вливаются новички, набирают форму и сыгранность. Впереди важные матчи, надеюсь, что удастся прервать серию без побед, поймать фарт.

Что касается Артема, то у него все хорошо в плане индивидуальной статистики. Но он командный игрок, для него результат клуба на первом месте.

Хочется поддержать и Заура Тедеева. Наверное, он, как и любой тренер, переживает. Надеюсь, что благодаря совместным усилиям всех ребят в команде результат изменится.

– Артем Дзюба заявил, что пока Заур Тедеев остается в «Акроне», он также будет в команде. Как можно трактовать эту фразу?

– Это выражение поддержки тренеру. У них отличные взаимоотношения, это не секрет ни для кого. Артему хотелось поддержать тренера команды, которая переживает непростой период в сезоне.

Контракт у Артема до конца сезона. Все так быстро меняется, поэтому не стану делать громких заявлений, что он закончит или не закончит карьеру.

Такая же ситуация, как в прошлом году, дождемся конца сезона – сядем и поговорим. Тайного смысла искать не стоит.