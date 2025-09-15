Реакция Мостового на поражение ЦСКА от «Ростова»

Александр Мостовой высказался о результате матча «Ростов» – ЦСКА.

Московская команда уступила в 8-м туре РПЛ со счетом 0:1. Это первое поражение команды Фабио Челестини в сезоне.

«За несколько дней до игры говорил, что ЦСКА будет непросто с «Ростовом» с учeтом паузы на сборные. У армейцев ряд игроков уезжал в сборную России.

Футбол тем и прекрасен, что иногда бывают такие игры. ЦСКА шло без поражений, одна из лучших команд, а потом внезапно проиграли. Такое бывает. Тот же «Ростов», который просто погибает, взял и обыграл одно из лидеров РПЛ», – сказал Мостовой.