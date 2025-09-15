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Реакция Мостового на поражение ЦСКА от «Ростова»

15 сентября 2025, 11:41
7

Александр Мостовой высказался о результате матча «Ростов» – ЦСКА.

Московская команда уступила в 8-м туре РПЛ со счетом 0:1. Это первое поражение команды Фабио Челестини в сезоне.

«За несколько дней до игры говорил, что ЦСКА будет непросто с «Ростовом» с учeтом паузы на сборные. У армейцев ряд игроков уезжал в сборную России.

Футбол тем и прекрасен, что иногда бывают такие игры. ЦСКА шло без поражений, одна из лучших команд, а потом внезапно проиграли. Такое бывает. Тот же «Ростов», который просто погибает, взял и обыграл одно из лидеров РПЛ», – сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Мостовой Александр
Комментарии (7)
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Красногвардейчик
1757926396
,,Шло,,это ты Саша)) А ЦСКА проиграл благодаря редкой, но ошибке Игоря, и отсутствие Глебова тоже конечно сказалось, плюс матч судил не Судья, а КАРАСЁВ
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Krasnodar 123
1757935943
Аналитик все проанализировал и нанес поражение футбольным человекам!!!
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boris63
1757941470
Практически все команды у которых есть игроки сборных играют после сборов плохо, ЦСКА не исключение. ЦСКА плохо играет в позиционой атаке, когда соперник ставит автобус, тем более играя девять на одиннадцать шанс победить маленький.
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