Поведение Станковича назвали клоунадой

Сегодня, 20:45
1

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о поведении главного тренера красно-белых Деян Станковича. Серб получил красную карточку в компенсированное к первому тайму время в матче 8-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).

– В матче «Динамо» и «Спартака» было очень много ошибок. «Спартак» ничего не создал в первом тайме, но забил гол – там была грубейшая ошибка обороны и вратаря.

И в целом было очень много недочетов с обеих сторон. Может быть, они все приехали после сборной и не в том тонусе находились. А игра была интересной для болельщиков. Справедливый результат, никто не заслуживал победы – ни «Спартак», ни «Динамо». Счет по игре.

– Как оцените удаление Станковича?

– Я уже и в том году много говорил по этому поводу. Ну некрасиво так себя вести, ну держи себя в руках! Ты же большущий тренер большущей команды! Ты большой в прошлом футболист, ну веди себя достойно, пожалуйста. Не надо клоунаду устраивать. Очень некрасиво. Это очень портит все.

Нет ничего хорошего от этого ни для «Спартака», ни для болельщиков, ни для «Динамо» – для футбольной обстановки это нехорошо. Эти истерики… Ну что это такое? Полный стадион, праздник – ну зачем устраивать это все?

Все пришли смотреть футбол, матч «Динамо» – «Спартак», топовое дерби, а не индивидуальные качества Станковича, как он выбегает на поле, как убегает с него. Ну что это такое? Второй год. Уже замучались от этого, устали. Уже даже не смешно.

  • Главный судья встречи Егор Егоров удалил Станковича за использование нецензурных выражений в свой адрес.
  • В прошлом сезоне серба дважды удаляли в матчах FONBET Кубка России. Также он пропускал игру РПЛ за перебор желтых карточек.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Станкович Деян
Галина Бронемясова
1757872974
лучший психопат спартака в 21 веке! пепепрыгал рыжего и тедеску с тренеришкой! позор! гы-гы!
