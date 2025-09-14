Стали известны стартовые составы на матч 8 тура чемпионата России в котором сыграют «Балтика» и «Зенит». Игра состоится 14 сентября, начало встречи запланировано на 17:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Андраде, Бевеев, Филин, Петров, Саусь, Пряхин, Титков, Петров, Хиль.

Главный тренер: Андрей Талалаев

«Зенит»: Адамов, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Мостовой, Мантуан, Глушенков, Педро, Кассьерра, Лусиано Гонду.

Главный тренер: Сергей Семак

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!